Egy lökésre volt a vb-döntőtől, de mit művelt a kezével?! Szerinte sem érdemelte volna meg

Vu Ji-cö játszik Shaun Murphy ellen

Hasonlóan izgalmas, döntő frémes vb-elődöntőt utoljára 2020-ban rendeztek, akkor a 2024-es világbajnok Kyren Wilson emlékezetes csatában múlta felül Anthony McGillt. Wilson ezúttal a BBC szakértőjeként nézte Allen és Vu mérkőzését, és megjegyezte, hogy a sorsdöntő lökésnél az északír kézletétele nem volt szokványos, azon is látszódott az idegessége, szerinte amiatt is hibázott.

Mark Allen has just missed this black for a place in the World Championship final 😱



— Live Snooker (@Livesnooker) May 2, 2026

A kínai rivális sem volt nyugodt a végjátékban.

– Úgy érzem, még mindig nem hevertem ki az idegességet. Sajnálom Markot. Azt hittem, veszíteni fogok, de sikerült élnem a lehetőséggel. A második szakaszban nyomás alatt voltam, és elvesztettem az előnyömet, utána kisebb nyomást éreztem. Ma este jól játszottam, de elkövettem néhány hibát, a végén pedig szerencsém volt. A döntőben mindent bele fogok adni a győzelemért. Shaun az egész tornán jól játszott és sok pontot szerzett, nagyon kemény mérkőzés lesz – nyilatkozta Vu, aki a sheffieldi sznúker-vb-k történetének 34. finalistája lett.

Shaun Murphy és Vu Ji-cö világbajnoki döntője 18 nyert frémig tart, a mérkőzés négy szakasza magyar idő szerint vasárnap 14, vasárnap 20, hétfőn 14 és hétfőn 20 órakor kezdődik.

