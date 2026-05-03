Egy lökésre volt a vb-döntőtől, de mit művelt a kezével?! Szerinte sem érdemelte volna meg

A második elődöntő még az elsőnél is szorosabban alakult a 2026-os sznúker-világbajnokságon. Bár Mark Allen egyetlen golyó belökésére volt attól, hogy ő legyen Shaun Murphy ellenfele a sheffieldi fináléban, végül döntő frémben Vu Ji-cö jutott döntőbe. A korábbi világelső sportszerűen nyilatkozott a kiesése után.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 5:28
Mark Allen nem bírta a feszültséget, Vu Ji-cö jutott a sznúker-vb döntőjébe Forrás: WST
Vu Ji-cö játszik Shaun Murphy ellen

Hasonlóan izgalmas, döntő frémes vb-elődöntőt utoljára 2020-ban rendeztek, akkor a 2024-es világbajnok Kyren Wilson emlékezetes csatában múlta felül Anthony McGillt. Wilson ezúttal a BBC szakértőjeként nézte Allen és Vu mérkőzését, és megjegyezte, hogy a sorsdöntő lökésnél az északír kézletétele nem volt szokványos, azon is látszódott az idegessége, szerinte amiatt is hibázott. 

A kínai rivális sem volt nyugodt a végjátékban.

– Úgy érzem, még mindig nem hevertem ki az idegességet. Sajnálom Markot. Azt hittem, veszíteni fogok, de sikerült élnem a lehetőséggel. A második szakaszban nyomás alatt voltam, és elvesztettem az előnyömet, utána kisebb nyomást éreztem. Ma este jól játszottam, de elkövettem néhány hibát, a végén pedig szerencsém volt. A döntőben mindent bele fogok adni a győzelemért. Shaun az egész tornán jól játszott és sok pontot szerzett, nagyon kemény mérkőzés lesz – nyilatkozta Vu, aki a sheffieldi sznúker-vb-k történetének 34. finalistája lett.

Shaun Murphy és Vu Ji-cö világbajnoki döntője 18 nyert frémig tart, a mérkőzés négy szakasza magyar idő szerint vasárnap 14, vasárnap 20, hétfőn 14 és hétfőn 20 órakor kezdődik.

Sznúker-vb, elődöntők:

  • Shaun Murphy (angol, 8. kiemelt)–John Higgins (skót, 5.) 17-15
  • Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Mark Allen (északír, 14.) 17-16

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
