Az Arsenal ellenfele a francia Paris Saint-Germain vagy a német Bayern München lesz a BL-döntőben, a címvédő PSG 5-4-es előnyről várja a szerdai, idegenbeli visszavágót.
Simeone nem akárkivel balhézott, a bíró szerint is volt szabálytalanság a reklamált büntetőnél
Az Arsenal 1-0-ra legyőzte a vendég Atlético Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntős párharcának kedd esti visszavágóján, ezzel 2-1-es összesítéssel bejutott a sorozat budapesti fináléjába. Diego Simeone a mérkőzés végén egykori segítőjének meglökésével is kiengedte feszültségét, utána viszont sportszerűen gratulált, és Mikel Arteta is az ellenfelet dicsérve nyilatkozott.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
