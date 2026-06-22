Lerombolták Lionel Messi szobrát, rögtön reagáltak az argentinok

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A labdarúgó-világbajnokság I csoportjában Franciaország és Norvégia is megőrizheti hibátlan mérlegét. A J jelű kvartettben a címvédő Argentína a szintén győzelemmel kezdő Ausztria ellen lép pályára, mielőtt a két nullapontos együttes csap össze egymással. Mind a négy párosítás egyedinek mondható, hiszen tétmérkőzéseken még egyikre sem került sor a történelemben, és felkészülési találkozóból is több mint húsz éve volt példa bármelyikre.

Magyar Nemzet
2026. 06. 22. 6:35
A szerdán 39 éves Lionel Messi Ausztria ellen szerezheti meg a rekordot jelentő 17. vb-gólját Fotó: Getty Images via AFP/Michael Steele
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Mbappé és Haaland is tovább szárnyalna

A kétszeres világbajnok Franciaország Philadelphiában csap össze Irakkal, amely eddig története összes világbajnoki mérkőzését elveszítette. Az ázsiai válogatottra hasonló sors várhat hétfőn is, hiszen a kétgólos Kylian Mbappé vezérletével a franciák a Szenegál elleni második félidőben szinte megállíthatatlannak tűntek. Az irakiak ugyan a másik visszatérő, Norvégia ellen még egyenlíteni tudtak, a védelmi hibáikból összesen négy gólt kaptak, és a francia támadósor sem olyan, mint amelyik gyakran kihasználatlanul hagyja a helyzeteket.

A szenegáliaknak friss élményei lehetnek East Rutherfordból, hiszen ott kaptak ki a franciáktól úgy, hogy a találkozó kétharmadáig ők játszottak veszélyesebben. Az Afrika-kupa idei ezüstérmese Norvégia személyében egy újabb, főleg támadójátékra építő válogatottal találkozik, és ezúttal az Irak ellen duplázó Erling Haalandot próbálja megállítani. Az előzetesen sok helyen halálcsoportnak tekintett I jelű kvartett győztese a nyolcaddöntőben Németországgal nézhet szembe, a franciák és a norvégok akár fél szemmel már efelé is nézhetnek.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 2. forduló:

  • hétfő, J csoport: Argentína–Ausztria 19.00
  • hétfő, I csoport: Franciaország–Irak 23.00
  • kedd, I csoport: Norvégia–Szenegál 2.00
  • kedd, J csoport: Jordánia–Algéria 5.00

 

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