Haaland visszatér, Ibrahimovic és Duplantis is üzent az első francia–svéd vb-meccs előtt

Franciaország a csoportkör talán legmeggyőzőbb teljesítményét nyújtotta, a legutóbbi vb gólkirálya, Kylian Mbappé, valamint a tavalyi Aranylabda-győztes Ousmane Dembélé is négy gólt szerzett három csoportmeccs alatt.

A svéd védelemnek semmiképpen sem lesz könnyű dolga ma este, s nem túl jó előjel a skandinávok szempontjából, hogy a csoportkörben Hollandia is szétszedte a hátsó alakzatukat, 5-1-re kaptak ki azon a meccsen Gyökeres Viktorék.

A svédek a múltba kapaszkodhatnak, nagy tornán Svédország még veretlen Franciaország ellen: vb-meccsen még nem találkoztak, az 1992-es Eb-n 1-1 lett az eredmény, 2012-ben 2-0-ra nyertek a svédek, akkor Zlatan Ibrahimovic lőtte az első gólt, aki a világbajnokság alatt televíziós szakértőként dolgozik.

Nem sok csapat képes legyőzni a franciákat, külön szintet képviselnek. Csak akkor nyílhat ellenük esély, amikor kissé visszavesznek a tempóból

– véli Ibrahimovic. Sokkal optimistább nála a rúdugrás svéd világcsúcstartója, Armand Duplantis, aki vasárnap közölte a párizsi Gyémánt-liga-verseny után a franciákkal, hogy Svédország 3-1-re nyerni fog. Nagy meglepetés lenne.