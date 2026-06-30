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Haaland visszatér, Ibrahimovic és Duplantis is üzent az első francia–svéd vb-meccs előtt

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Franciaország a norvég B-csapat legyőzése után újabb skandináv ellenfél, Svédország ellen folytatja a világbajnokságot, Zlatan Ibrahimovic nem bízik Kylian Mbappé és a többiek megállításában. Erling Haaland és a többi norvég alapember Elefántcsontpart ellen tér vissza a pályára. A franciákhoz hasonlóan százszázalékos csoportkört teljesített Mexikó 1986 után nyerne újra egyenes kieséses szakaszban vb-meccset, ismét hazai pályán.

Koczó Dávid
2026. 06. 30. 5:50
Erling Haaland és Kylian Mbappé csak a meccs előtt találkozott, a norvég csatár Elefántcsontpart, a francia támadó Svédország ellen folytatja a labdarúgó-vb-t Fotó: Brazil Photo Press via AFP/William Volcov
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Franciaország a csoportkör talán legmeggyőzőbb teljesítményét nyújtotta, a legutóbbi vb gólkirálya, Kylian Mbappé, valamint a tavalyi Aranylabda-győztes Ousmane Dembélé is négy gólt szerzett három csoportmeccs alatt. 

A svéd védelemnek semmiképpen sem lesz könnyű dolga ma este, s nem túl jó előjel a skandinávok szempontjából, hogy a csoportkörben Hollandia is szétszedte a hátsó alakzatukat, 5-1-re kaptak ki azon a meccsen Gyökeres Viktorék.

 A svédek a múltba kapaszkodhatnak, nagy tornán Svédország még veretlen Franciaország ellen: vb-meccsen még nem találkoztak, az 1992-es Eb-n 1-1 lett az eredmény, 2012-ben 2-0-ra nyertek a svédek, akkor Zlatan Ibrahimovic lőtte az első gólt, aki a világbajnokság alatt televíziós szakértőként dolgozik.

Nem sok csapat képes legyőzni a franciákat, külön szintet képviselnek. Csak akkor nyílhat ellenük esély, amikor kissé visszavesznek a tempóból

véli Ibrahimovic. Sokkal optimistább nála a rúdugrás svéd világcsúcstartója, Armand Duplantis, aki vasárnap közölte a párizsi Gyémánt-liga-verseny után a franciákkal, hogy Svédország 3-1-re nyerni fog. Nagy meglepetés lenne.

Aguirre újra sikerre vezetné Mexikót

Bár a franciáékéhoz hasonló támadósorral nem rendelkezik, a társházigazda Mexikó is százszázalékos teljesítménnyel abszolválta a csoportkört, először a válogatott vb-történetében. 

Ráadásul a mexikóiak gólt sem kaptak eddig, erre rajtuk kívül csak Spanyolország volt képes az idei világbajnokság csoportkörében.

Csoportelsőségével Javier Aguirre csapata kiharcolta, hogy az egyenes kieséses szakasz első két fordulójában is még hazai pályán játszhat, ami azért is kulcsfontosságú, mert Mexikó eddig csak odahaza tudott a csoportkörön túli vb-mérkőzést nyerni, 1986-ban ehhez Manuel Negrete csodagólja is kellett, amelyet Aguirre még játékosként, a pályáról látott.

Ecuador egyáltalán nem volt olyan meggyőző, mint Mexikó, sem Elefántcsontpart, sem Curacao kapuját nem tudta bevenni, aztán a már biztos továbbjutó Németország elleni 2-1-es győzelemmel mégis kiharcolta a továbbjutást.

Mexikó és Ecuador 2002-ben már találkozott világbajnokságon, akkor korai ecuadori gól után Mexikó fordított, és 2-1-re nyert. A közép-amerikaiak szövetségi kapitánya akkor is Aguirre volt, aki legutóbbi, 2024-es kinevezését éppen Ecuadornak köszönhette. Abban az évben a két csapat ki-ki meccset vívott a Copa América csoportkörének utolsó fordulójában, a 0-0-s döntetlen Ecuador továbblépését, Mexikó kiesését és Aguirre elődjének kirúgását jelentette.

Labdarúgó-vb 2026, a tizenhat közé jutásért

  • Elefántcsontpart–Norvégia 19.00
  • Franciaország–Svédország 23.00
  • Mexikó–Ecuador szerda 3.00

 

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