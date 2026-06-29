Bűnrossz nyitány vagy látványos taktikai csata?
Túl vagyunk az első tizenhatoddöntőn a labdarúgó-világbajnokságon. Kanada 1-0-ra nyert Dél-Afrika ellen, nem volt látványos a meccs, sokak szerint egyenesen unalmas. Ám nem ennyire sötét a kép. Dél-Afrika csak azt tette, amit ebben a helyzetben tennie kellett, rákényszerítette akaratát a kanadai csapatra, miközben tudta, hogy az egyetlen valós esélye a továbbjutásra a tizenegyespárbaj megnyerése lenne. Ez nem jött be. Nincs azonban megállás, hétfőn újabb mérkőzések jönnek, az ötszörös világbajnok brazilok Japán ellen akár el is bukhatnak.
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