Tragikusan gyenge meccsen jutott a vb 16 csapata közé Kanada

A 44. percben óriási kanadai helyzet maradt ki - Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A második félidő elején folytatódott a nagy semmi.

A nézők egyre jobban fütyültek, ők nem azért adtak ki súlyos összegeket a jegyekért, hogy a semmit nézzék.

A 65. percben csoda történt: a dél-afrikai csapat saját térfelén vesztette el a labdát, ez Kanadának lehetőséget adott egy kontratámadásra, Oluwaseyi iramdott meg, de nem tudott gólt szerezni, Mbokazi mentett nagyot Williams védése után. Egyre inkább haladtunk a hosszabbítás felé - a közönség legnagyobb örömére.

A borzalmas ebben az volt, hogy a két nézhetetlen játékot nyújtó együttes közül az egyik bejut majd a 16 közé. Pedig a mutatott produkció után mind a ketten a kiesést érdemelték volna meg. A 75. percben Kanada végre rájött, ha rúg egy gólt, akkor valószínűleg továbbjut. Ehhez kellett a becserélt Promise Davis, akinek a lövése alig ment mellé. Egy perccel később Johnathan David nagy lövését védte bravúrral a dél-afrikai kapus.

Ebben a két percben több történt, mint az egész második félidőben.

A 84. percben dél-afrikai helyzet maradt ki, Apollis lövését védte Crépeau. A közönség nagyon szeretett volna gólt látni, már csak azért is, hogy ne kelljen újabb 30 percet szenvedni ezen a rettenetes mérkőzésen. Kanada pedig megkegyelmezett. A 92. percben Eustáquio rövid felszabadítás után a kapuba lőtt, ezzel Kanada 1-0-ra megnyerte a meccset, s bejutott a 16 közé. Ezt a meccset nagyon gyorsan el kell felejteni, Dél-Afrika mehet haza. Éppen ideje volt.

Labdarúgó-világbajnokság, mérkőzés a 16 közé jutásért: Kanada–Dél-Afrika 1-0 (0-0)