Dél-afrikai KöztársaságKanadalabdarúgó-vb 2026

Tragikusan gyenge meccsen jutott a vb 16 csapata közé Kanada

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szinte nézhetetlen és unalmas meccsel kezdődött meg a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakasza. Kanada a 92, percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Dél-Afrika ellen és ezzel nyolcaddöntős. Los Angelesben hosszú perceken át semmi sem történt, a közönség hangosan fütyült, de legalább nem 120 percen át kellett nézni a nagy semmit.

Magyar Nemzet
2026. 06. 28. 22:57
Nem ez volt a labdarúgó-világbajnokság legjobb mérkőzése Fotó: FRAN SANTIAGO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Canada's defender #15 Moise Bombito heads the ball and misses a chance saved by South Africa's defender #06 Aubrey Modiba during the 2026 World Cup round of 32 football match between South Africa and Canada at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 28, 2026. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
A 44. percben óriási kanadai helyzet maradt ki - Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A második félidő elején folytatódott a nagy semmi. 

A nézők egyre jobban fütyültek, ők nem azért adtak ki súlyos összegeket a jegyekért, hogy a semmit nézzék.

A 65. percben csoda történt: a dél-afrikai csapat saját térfelén vesztette el a labdát, ez Kanadának lehetőséget adott egy kontratámadásra, Oluwaseyi iramdott meg, de nem tudott gólt szerezni, Mbokazi mentett nagyot Williams védése után. Egyre inkább haladtunk a hosszabbítás felé - a közönség legnagyobb örömére. 

A borzalmas ebben az volt, hogy a két nézhetetlen játékot nyújtó együttes közül az egyik bejut majd a 16 közé. Pedig a mutatott produkció után mind a ketten a kiesést érdemelték volna meg. A 75. percben Kanada végre rájött, ha rúg egy gólt, akkor valószínűleg továbbjut. Ehhez kellett a becserélt Promise Davis, akinek a lövése alig ment mellé. Egy perccel később Johnathan David nagy lövését védte bravúrral a dél-afrikai kapus. 

Ebben a két percben több történt, mint az egész második félidőben.

A 84. percben dél-afrikai helyzet maradt ki, Apollis lövését védte Crépeau. A közönség nagyon szeretett volna gólt látni, már csak azért is, hogy ne kelljen újabb 30 percet szenvedni ezen a rettenetes mérkőzésen. Kanada pedig megkegyelmezett. A 92. percben Eustáquio rövid felszabadítás után a kapuba lőtt, ezzel Kanada 1-0-ra megnyerte a meccset, s bejutott a 16 közé. Ezt a meccset nagyon gyorsan el kell felejteni, Dél-Afrika mehet haza. Éppen ideje volt. 

Labdarúgó-világbajnokság, mérkőzés a 16 közé jutásért: Kanada–Dél-Afrika 1-0 (0-0)  

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Kiderült végre, mennyit ér Magyar Péter kormányának a jogállam

Odrobina Kristóf avatarja

Öveket becsatolni! A törvénykezést feláldozták a digitális minimalizmus oltárán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.