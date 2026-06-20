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Dráma, blamázs, balhé - Törökország ez jutott neked

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Senki sem gondolta, hogy a labdarúgó-világbajnokságra nagy reményekkel érkező török csapat két forduló után kiesik. Márpedig ez történt, a törökök ugyanis 1-0-ra kikaptak az egy félidőn át emberhátrányban játszó Paraguay-tól és ezzel kiestek. Egészen elképesztő mindez. Fellélegezhetnek a brazilok? A gyengécske Haiti elleni 3-0 után sokan úgy vélik, hogy az ötszörös világbajnok díszlépésben menetelhet tovább, ugyanakkor a brazil média nincs elájulva a teljesítménytől. Ráadásul Marokkó is nyert Skócia ellen, így Brazilía még a csoportelsőségben sem lehet biztos. Az amerikai együttes pedig jelezte, hogy komoly szándékai vannak ezen a labdarúgó-világbajnokságon.

Lantos Gábor
2026. 06. 20. 10:21
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