Manuel Neuer a vb alatt sokkolta a németeket ezzel a bejelentésével
Váratlan bejelentést tett a német labdarúgó-válogatott kapusa a jelenleg is zajló világbajnokságon. Manuel Neuer, aki a 2024-es visszavonulása után közvetlenül a vb előtt tért vissza a német csapatba, megerősítette, hogy a torna után nem lesz többé válogatott.
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