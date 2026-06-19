Megvan a vb első továbbjutója: kínos baki és egy óriási védés is kellett hozzá
A társházigazda Mexikó szoros meccsen 1-0-ra győzte le Dél-Koreát magyar idő szerint péntek hajnalban a világbajnokság A csoportjának második fordulójában. Mexikó kihasználta a dél-koreai válogatott nagy védelmi hibáját, a végén pedig kapusa nagy bravúrja is kellett a sikerhez, ami továbbjutást is ért – Mexikó elsőként élte túl a csoportkört a vb-n.
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