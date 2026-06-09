Vb-üzemmódba kapcsolt Olise és Gakpo, ez nem hiányzott a Real Madridnak
Michael Olise mesterhármast szerzett Franciaország színeiben az Észak-Írország ellen 3-1-re megnyert világbajnoki felkészülési mérkőzésen. A Bayern München szélsőjéért mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia a Real Madrid újraválasztott elnökének, Florentino Péreznek, ha meg akarja szerezni. Michael Olise együtt játszhatna Kylian Mbappéval. Hollandia nagy nehezen, 2-1-re nyert Üzbegisztán ellen, a liverpooli Cody Gakpo duplázott.
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