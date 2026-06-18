A női játékvezető ítéletének olyan következménye lett, amilyet korábban nem láttunk a vb-n

A Mexikó ellen kapott két piros lap után durvaságból kevesebbet láttunk a dél-afrikaiaktól, de két sárga lapot így is kaptak. Az elsőt Teboho Mokoenának adta Tori Penso, ezzel Mokoena lett az első játékos, aki két meccsen is sárga lapot kapott az idei tornán, ez pedig eltiltást von maga után.

Teboho Mokoena egyenlített

A második félidő első perceiben Ronwen Williams több védéssel meccsben tartotta Dél-Afrikát. Az ivószünetet füttykoncerttel fogadta a közönség, a cseheket pedig mintha nem felfrissítette, hanem lefárasztotta volna a játékmegszakítás.

Ennek meg is lett az eredménye: Maseko átlövése közelről eltalálta a büntetőterületen belül helyezkedő Sulc kezét, Penso pedig tizenegyest ítélt, s a VAR-szobában is egyetértettek a női játékvezető ítéletével.

Mokoena magabiztosan értékesített a büntetőt, így ha ő nem is, társai Dél-Korea ellen még továbbjutási esélyekkel léphet pályára.

Érdekesség, hogy ő már a második Teboho Mokoena, aki vb-gólt lőtt Dél-Afrika színeiben, de csupán névrokona honfitársának, aki 2002-ben Paraguay kapuját vette be.

Csehország és Dél-Afrika sem biztos kieső

A döntetlennel Csehország és Dél-Afrika is egy ponttal áll, bármelyik továbbjuthat még, de ehhez biztos, hogy győzelem kell az utolsó fordulóban, amikor a csehek Mexikó, a dél-afrikaiak Dél-Korea ellen lépnek pályára.