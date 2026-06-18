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Messin ámul, Ronaldón kacag a világ, Anglia robbantott, Spanyolország besült

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A Kolumbia–Üzbegisztán (3-1) mérkőzéssel ért véget a labdarúgó-világbajnokság első csoportköre. Az első 24 mérkőzésen 75 gól esett. A favoritnak gondolt csapatok közül páran máris fenékig ürítették a méregpoharat, ugyanakkor végzetes hibát senki sem követett még el. Az érdeklődés középpontjában ugyanakkor továbbra is a jelenkor két legnagyobb szupersztárja, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo áll. Pedig lassan érdemes lenne másokra is odafigyelni.

Lantos Gábor
2026. 06. 18. 9:35
Cristiano Ronaldo és Lionel Messi: a világ még mindig körülöttük forog Fotó: DEBAJYOTI CHAKRABORTY Forrás: NurPhoto
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Ronaldo és Messi mellett azért mások is futballoznak

Akár sértődötten is húzhatná az orrát a norvég Erling Haaland, aki élete első világbajnokságán két góllal nyitott Irak ellen. A norvégnak akár igaza is lehetne, mert a világfutball ma már sokkal inkább róla szól, mint Ronaldóról. 

Hogy Haaland mit gondol erről, most még aligha érdekes, a norvégok erőtől duzzadó, magabiztos játéka már sokkal inkább az. 

Még mindig kevesen vannak azok, akik szerint a skandináv csapat messzire juthat, valami azonban azt súgja, hogy ennek a vb-nek ők lehetnek az egyik meglepetéscsapata. Nem azért, mert 4-1-re legyőzték Irakot, hanem azért, mert a játékuk, de főleg a csapatkohéziójuk megtestesíti azt, amire egy ilyen hosszú eseményen mindenképpen szükség lehet.

BOSTON, MASSACHUSETTS - JUNE 16: Erling Haaland #9 of Norway during the FIFA World Cup 2026 Group I match between IR Iran and Norway at Boston Stadium on June 16, 2026 in Boston, Massachusetts. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Erling Haaland a vb egyik nagy sztárja lehet - Fotó: JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A csoportkör első fordulójának a semmiből a sztratoszférába emelkedő új csillaga egy olyan kapus lett, aki a portugál másodosztály 9. helyezettjének, a Chaves együttesének a kapusa. 

Josimar José Évora Dias, akarom mondani, Vozinha nevét a világbajnokság előtt csak azok ismerték, akik hajlandóak voltak alámerülni a Zöld-foki-szigetek válogatottjának tanulmányozásában. 

Nem tudom, hogy mennyien voltak, gyanítom, kevesen. Vozinha sporttárs az Spanyolország–Zöld-foki-szigetek összecsapáson (különösen az első félidőben) olyan produkcióval rukkolt elő, amire kevesen gondoltak (a spanyolok biztosan nem), ezzel máris megérdemelte a kissé elkoptatott „csodakapus” jelzőt. Az, hogy a 2024-es Európa-bajnok spanyolok 0-0-t értek el az afrikai kiscsapat ellen, az első kör legnagyobb meglepetése volt. Vozinha pár perc alatt szerzett magának pár millió új követőt az Instagramon, ma ez számít, semmi más. A spanyolok játékát elnézve egyelőre nem látszik, miért gondolják őket a legnagyobb favoritnak, de ne feledjük, hogy 2010-ben is úgy lettek világbajnokok, hogy az első meccset elvesztették Svájc ellen Dél-Afrikában.

Brazília, Németország, Franciaország: álmodozások kora

A németek 7-1-re legázolták Curacaót, s máris arról elmélkednek, hogy amikor legutóbb 7-1-re nyertek a vb-n (2014-ben Brazília ellen), akkor világbajnokok lettek. Az angolok 4-2-re elsöpörték a horvátokat, s máris arról elmélkednek, hogy amikor legutóbb 4-2-re nyertek egy vb-n (1966-ban az NSZK ellen), világbajnokok lettek. A franciák felsóhajtottak, hogy Mbappé és a csapat visszafogott első félidei játéka után viszonylag simán megverték (3-1) Szenegált. 

Luiz Henrique of Brazil battles for possession with Noussair Mazraoui of Morocco during the FIFA World Cup USA 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York, New Jersey Stadium, United States, on June 13, 2026. (Photo by Ayman Aref/NurPhoto) (Photo by Ayman Aref / NurPhoto via AFP)
Az első körben a braziloknak és Marokkónak is megfelelt az 1-1 - Fotó: AYMAN AREF / NurPhoto

A brazilok? Nekik úgy tűnt, tökéletesen megfelelt az 1-1 a legutóbbi vb negyedik helyezettje, Marokkó ellen. A brazilok játékából sok következtetést nem kell és nem is lehet levonni. 

A magukat nagyobb csapatnak gondolók közül a török válogatott 2-0-s veresége az ausztrálok ellen mindenképpen a meghökkentő eredmények közé tartozik.

A svédek? Ötöt lőttek a gyengécske Tunéziának. Az a svéd csapat, amely a vb-selejtezőkön csak vergődött (kétszer kapott ki Koszovótól), amely annak köszönhette a pótselejtezőt, hogy a Nemzetek Ligája C (!) osztályából a B-be jutott. Ebből is látszik, hogy itt tényleg minden megtörténhet.

A FIFA a vb legnépszerűtlenebb társulata

Miközben a meccsek egy része tényleg remek játékot hozott (egy másik része meg nézhetetlen futballt), a célkeresztben ott van a FIFA, meg a hidratációs szünet, amely lassan a közröhej tárgyává válik. Mert mit is mondhatnánk arra, hogy a Ghána–Panama mérkőzésen, szakadó esőben, 21 fokban is elrendeli a bíró ezt a játékmegszakítást? Csak a kő alatt élők nem jöttek még rá arra, hogy mindez megint nem a játékosok megóvását szolgálja, hanem azt, hogy a két, egyenként háromperces szünettel még több reklámot toljanak a nézők arcába. Ezzel együtt, ha ennek a világbajnokságnak ez lesz a legnagyobb baja, azt azért túl lehet élni. 

 

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