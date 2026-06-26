Nem ismerte a vb alapvető szabályát a svédek hőse, még az edzője is kinevette

Ezen még a svédek szövetségi kapitánya, Graham Potter is csak nevetett: – Ez azért megmagyaráz vele kapcsolatban néhány dolgot – mondta Elangáról.

Japán ellenfele Brazília lesz a legjobb 32 között, a svédek még ellenfélre várnak.

Világbajnokság, F-csoport, 3. forduló:

Hollandia–Tunézia 3-1, gólszerzők: Szkiri (3., öngól), Brobbey (7.), Van Hecke (62.), illetve Maszturi (54.)

Japán–Svédország 1-1, g.: Maeda (56.), illetve Elanga (62.)

Végeredmény:

1. Hollandia 7 pont

2. Japán 5

3. Svédország 4

4. Tunézia 0