HollandiaJapánSvédországlabdarúgó-vb 2026Ronald Koeman

Nem ismerte a vb alapvető szabályát a svédek hőse, még az edzője is kinevette

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Hollandia a Tunézia elleni 3-1-es győzelmével elkerülte Brazíliát a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszában, de nem járt sokkal jobban, és Ronald Koeman a csapata játékával sem volt teljesen elégedett. Az F-csoport másik meccsén az 1-1 Japánnak és Svédországnak is továbbjutást ért, bár erről a svédek hősének, Anthony Elangának fogalma sem volt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 26. 7:30
Anthony Elanga talán most tudta meg, amivel rajta kívül mindenki más tisztában volt, hogy a gólja továbbjutást ért Svédországnak a vb-n Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
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Ezen még a svédek szövetségi kapitánya, Graham Potter is csak nevetett: – Ez azért megmagyaráz vele kapcsolatban néhány dolgot – mondta Elangáról.

Japán ellenfele Brazília lesz a legjobb 32 között, a svédek még ellenfélre várnak.

Világbajnokság, F-csoport, 3. forduló:
Hollandia–Tunézia 3-1, gólszerzők: Szkiri (3., öngól), Brobbey (7.), Van Hecke (62.), illetve Maszturi (54.)
Japán–Svédország 1-1, g.: Maeda (56.), illetve Elanga (62.)

Végeredmény:
1. Hollandia 7 pont
2. Japán 5
3. Svédország 4
4. Tunézia 0

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