Nem ismerte a vb alapvető szabályát a svédek hőse, még az edzője is kinevette

Ezen még a svédek szövetségi kapitánya, Graham Potter is csak nevetett: – Ez azért megmagyaráz vele kapcsolatban néhány dolgot – mondta Elangáról.
Japán ellenfele Brazília lesz a legjobb 32 között, a svédek még ellenfélre várnak.
Világbajnokság, F-csoport, 3. forduló:
Hollandia–Tunézia 3-1, gólszerzők: Szkiri (3., öngól), Brobbey (7.), Van Hecke (62.), illetve Maszturi (54.)
Japán–Svédország 1-1, g.: Maeda (56.), illetve Elanga (62.)
Végeredmény:
1. Hollandia 7 pont
2. Japán 5
3. Svédország 4
4. Tunézia 0
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