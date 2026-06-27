Verstappen a falba csapódott Ausztriában, drámai jelenet a Forma–1-ben + videó
A Mercedes versenyzője, George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Forma–1-es Osztrák Nagydíj időmérőjén a Ferrari két pilótája, Charles Leclerc és Lewis Hamilton előtt. A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli csak negyedik lett a Mercedeszel. Az időmérő drámáját azonban Max Verstappen adta elő, aki a Q3-ban a falhoz csapta Red Bullt.
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