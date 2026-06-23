Szilágyi Áronék újabb aranyérme egyszerre öröm és dilemma

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Egy arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel az éremtáblázat harmadik helyén zárta a magyar vívóválogatott a franciaországi Európa-bajnokságot. Antonyban volt ok az ünneplésre: a férfi kardcsapat újra Európa trónjára ült, Muhari Eszter és a női párbajtőrcsapat pedig jelezte, hogy közeledik a világelithez. A kép mégsem hibátlan: férfi párbajtőrben és több csapatszámban maradt hiányérzet, márpedig július végén Hongkongban világbajnokság következik.

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 15:44
A legszebb emlék Antonyból: a férfi kardcsapat aranyérme Forrás: Magyar Vívószövetség
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A női kardozóknál ott maradt a levegőben a kérdés: hogyan lett a nagyon ígéretes helyzetből negyedik hely? Szűcs Luca és Battai Sugár egyéniben is nyolc közé jutott, a csapat pedig az oroszok elleni elődöntőben és az olaszok elleni bronzmeccsen is közel volt ahhoz, hogy másként alakuljon a verseny. Az egy győzelem, két vereség nem szép mutató, mert mindkét elveszített asszóban benne volt a győzelem lehetősége.

Boczkó Gábor: Férfi párbajtőrben beragadt a szekér

A legnagyobb fejtörést a férfi párbajtőr okozza. Egyéniben továbbra is ott vannak a magyar nevek az élmezőnyben, Antonyban Andrásfi Tibor nyolc közé jutott, Siklósi Gergely, Koch Máté és Nagy Dávid továbbra is a világ élvonalához tartozik. Csapatban azonban ez nem köszön vissza. Az olimpiai bajnok négyes hetedik helye önmagában még nem tragédia, az eredmények íve viszont aggasztó. Boczkó az ukránok elleni vereség után nem szépítette a helyzetet:

– Ukrajnától ki lehet kapni, de egyértelműen csalódott vagyok. Én is, a fiúk is. Bármit próbálunk, bármit csinálunk másként, nem hoz előrelépést, sőt csak még inkább csúszunk hátrafelé… Megrekedt a szekerünk kereke a sárban, ám az egyértelmű, hogy azt onnan kihúzni-kitolni csak még több munkával tudjuk.

A tőrözők érem nélkül maradtak. Pásztor Flóra négy közé jutása sokak szerint vitatható bírói ítéleten múlt, a női csapat viszont nyeretlenül zárt. A vb-bronzérmes férfi tőrcsapat ötödik lett; fájó a negyeddöntős vereség, miközben egyéniben mind a négy férfi tőröző bejutott a legjobb tizenhat közé, Dósa Dániel és Mihályi Andor pedig a nyolcig menetelt.

A kapitány arra is emlékeztetett, hogy az egyéni számokban a két érmes mellett további nyolc magyar jutott negyeddöntőbe. Ez nem zajos siker, de szakmailag fontos mutató.

A magyar vívás továbbra is ott van Európa élmezőnyében, de Boczkó korábbi figyelmeztetése most is érvényes: az olasz, a francia és a magyar vívás erős, az ukránok is azok, az oroszok visszatérése pedig átrendezte az erőviszonyokat, miközben világviszonylatban már nem Európa a legdominánsabb földrész.

A világbajnokság július 22-én kezdődik Hongkongban. – Továbbra is vallom, hogy a világbajnokság a szezon legfontosabb versenye, ennek megfelelően állunk hozzá – mondta Boczkó. A fő cél változatlan: Los Angelesre négy magyar csapat kvalifikáljon. Antony után ez egyszerre tűnik reálisnak és küzdelmesnek.

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