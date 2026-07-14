BL-selejtezőGyőri ETOVikingur Reykjavik

Edzője fogadkozik, de leginkább az égiekbe kapaszkodhat az ETO

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Az ETO FC Győr kedden 19 órától egygólos hátrányból fogadja a Víkingur Reykjavíkot a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának visszavágóján. Efraín Juárez vezetőedző más csapatot és más játékot ígér, ám az odavágó képe, a sérülések és a két együttes eltérő készültségi állapota alapján a magyar bajnoknak jelentősen javulnia kell a továbbjutáshoz.

Magyar Nemzet
2026. 07. 14. 6:13
Nem ízlett a műfű a győrieknek Izlandon Forrás: ETO FC Győr
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A hőség megviselheti a Vikingurt

A győriek a körülmények változásában is bízhatnak. Reykjavíkban hűvös időben, műfüvön játszottak, Győrben természetes borítás és várhatóan nyári meleg fogadja a csapatokat. A Víkingur intenzív letámadása ilyen körülmények között nehezebben tartható fenn kilencven percen át, ez pedig több időt és területet adhat az ETO labdakihozatalainak.

Az izlandiakat továbbá érzékenyen érintheti Elías Már Ómarsson sérülése is. A veszélyes támadót már az első félidőben le kellett cserélni az odavágón, győri szereplése erősen kérdéses.

Az ETO továbbjutásához persze az égiek támogatása kevés, sokkal pontosabb, gyorsabb és kezdeményezőbb játék kell. Egygólos győri siker hosszabbítást érne, legalább kétgólos hazai győzelem pedig továbbjutást.

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Maciva

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

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