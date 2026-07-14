Edzője fogadkozik, de leginkább az égiekbe kapaszkodhat az ETO

A hőség megviselheti a Vikingurt

A győriek a körülmények változásában is bízhatnak. Reykjavíkban hűvös időben, műfüvön játszottak, Győrben természetes borítás és várhatóan nyári meleg fogadja a csapatokat. A Víkingur intenzív letámadása ilyen körülmények között nehezebben tartható fenn kilencven percen át, ez pedig több időt és területet adhat az ETO labdakihozatalainak.

Az izlandiakat továbbá érzékenyen érintheti Elías Már Ómarsson sérülése is. A veszélyes támadót már az első félidőben le kellett cserélni az odavágón, győri szereplése erősen kérdéses.

Az ETO továbbjutásához persze az égiek támogatása kevés, sokkal pontosabb, gyorsabb és kezdeményezőbb játék kell. Egygólos győri siker hosszabbítást érne, legalább kétgólos hazai győzelem pedig továbbjutást.