FIFAlabdarúgó-vb 2026Gianni Infantino

A FIFA elnöke már a 64 csapatos világbajnokság lehetőségét vizsgálja

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Minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnoksága a végjátékához érkezik, de Gianni Infantino máris az újabb létszámemelés lehetőségéről beszélt. A FIFA elnöke szerint óriási siker a mostani, 48 csapatos vb, és meg kell fontolni a 64 résztvevőre való bővülés lehetőségét.

Szalay Attila
2026. 07. 12. 17:55
A FIFA elnöke, Gianni Infantino nem a legnépszerűbb figura a világbajnokság szurkolóinak a szemében Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
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