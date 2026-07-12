A FIFA elnöke már a 64 csapatos világbajnokság lehetőségét vizsgálja
Minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnoksága a végjátékához érkezik, de Gianni Infantino máris az újabb létszámemelés lehetőségéről beszélt. A FIFA elnöke szerint óriási siker a mostani, 48 csapatos vb, és meg kell fontolni a 64 résztvevőre való bővülés lehetőségét.
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