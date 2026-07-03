Negyedóra jó játékkal nem lehetett meccset nyerni
Negyedórán át remekül játszott a magyar férfi kosárlabda-válogatott a finnek elleni idegenbeli vb-selejezőn. Ez azonban kevés volt az idegenbeli győzelemhez. A finnek kihasználták a magyarok második és harmadik negyedben látott kétszer hatperces rövidzárlatát és nyolc ponttal, 85-77-re győztek.
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