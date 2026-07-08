Ki is a vb esélyese? Még mindig oktatja a világot, korai volt temetni Európát

Az is valószínűnek tűnik, hogy 2026-ban sem avatnak új világbajnokot. Erre leginkább Marokkó cáfolhat rá, de a negyeddöntők nyitányán a franciák ellen csúcsformát kellene mutatnia a továbbjutáshoz.

A világbajnokság eddig is megmutatta: a 48 csapatos mezőnyben még több a zaj, a történet, a váratlan fordulat. A végjátékban azonban még mindig az számít, ki tud döntő pillanatban felnőni a meccshez. Ebben pedig Európa továbbra is tanárként áll a katedrán.

A negyeddöntők programja magyar idő szerint

Július 9., csütörtök, 22.00: Franciaország–Marokkó, Boston

Július 10., péntek, 21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles

Július 11., szombat, 23.00: Anglia–Norvégia, Miami

Július 12., vasárnap, 3.00: Argentína–Svájc, Kansas City



