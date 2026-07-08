Ki is a vb esélyese? Még mindig oktatja a világot, korai volt temetni Európát

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A csoportkör után még úgy tűnt, a 48 csapatos labdarúgó-világbajnokság valóban kiegyenlítheti az erőviszonyokat, a negyeddöntő mezőnye azonban kijózanító választ adott: Európa hat válogatottal van ott a legjobb nyolc között, és mind a négy párharcnak megvan a maga egyértelmű esélyese. Ha egy csapatot kellene kiemelni, akkor Franciaország egyre inkább a vb legnagyobb favoritja.

Novák Miklós
2026. 07. 08. 6:58
Gianni Infantino pózol a világbajnoki serleggel. Lesz-e új győztes? Fotó: ALFREDO ESTRELLA Forrás: AFP
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Az is valószínűnek tűnik, hogy 2026-ban sem avatnak új világbajnokot. Erre leginkább Marokkó cáfolhat rá, de a negyeddöntők nyitányán a franciák ellen csúcsformát kellene mutatnia a továbbjutáshoz.

A világbajnokság eddig is megmutatta: a 48 csapatos mezőnyben még több a zaj, a történet, a váratlan fordulat. A végjátékban azonban még mindig az számít, ki tud döntő pillanatban felnőni a meccshez. Ebben pedig Európa továbbra is tanárként áll a katedrán.

A negyeddöntők programja magyar idő szerint

  • Július 9., csütörtök, 22.00: Franciaország–Marokkó, Boston
  • Július 10., péntek, 21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles
  • Július 11., szombat, 23.00: Anglia–Norvégia, Miami
  • Július 12., vasárnap, 3.00: Argentína–Svájc, Kansas City


 

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Hegyi Zoltán
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