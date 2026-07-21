Rossz üzenet és totális tévút a futball amerikanizálása
39 nap, 104 mérkőzés, spanyol világbajnoki cím, búcsú Lionel Messitől és Cristiano Ronaldotól. Ezt is adta nekünk a labdarúgó-világbajnokság. Meg néhány olyan dolgot, amiről szívesen lemondtunk volna. Amerika megpróbálta amerikanizálni a labdarúgást, több-kevesebb sikerrel. Hogy ennek mi értelme volt? Ezt ma még nehéz megmondani.
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