Mbappé és Kane most egymás ellen játszanak, de Messivel is harcolnak

Didier Deschamps teljes vb-éremkollekcióval búcsúzhatna

A két válogatott negyedszer találkozik világbajnokságon. Anglia 1966-ban 2-0-ra, 1982-ben 3-1-re nyert, Franciaország viszont a 2022-es negyeddöntőben 2-1-gyel vágott vissza. A franciák negyedszer játszanak a harmadik helyért: 1958-ban és 1986-ban győztek, 1982-ben kikaptak. Az angolok két bronzmeccsükből kettőt elveszítettek, 1990-ben Olaszországtól, 2018-ban Belgiumtól, így most történetük legjobb, hazai pályán kívül elért vb-helyezését szerezhetik meg.

A bronzmeccs egy korszak lezárása is lesz: Didier Deschamps a 187., egyben utolsó mérkőzésén irányítja a francia válogatottat. A szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy a döntőről való lemaradás után is kötelességük teljes erővel küzdeni.

Mindannyiunk kötelessége, hogy mindent megtegyünk a győzelemért azért, amit ez a mez képvisel, és mindazokért, akik mögöttünk állnak

– jelentette ki Deschamps, aki játékosként 1998-ban volt világbajnok, edzőként pedig 2018-ban vb-aranyat, 2022-ben ezüstöt szerzett a franciákkal. Most egy bronzzal teljessé tehetné a világbajnoki éremkollekcióját.

A bronz megszerzése Miamiban csak az egyik cél lesz, Mbappé és Kane (meg persze Bellingham) számára egyúttal az utolsó esély is, hogy nyomást helyezzenek Messire.