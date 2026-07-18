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Mbappé és Kane most egymás ellen játszanak, de Messivel is harcolnak

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Az aranyérem helyett a dobogó alsó fokáért csatázik Franciaország és Anglia magyar idő szerint ma 23 órától Miamiban a labdarúgó-világbajnokságon. A csalódott csapatok csatájának külön tétje a gólkirályi verseny: Kylian Mbappé közvetlenül Lionel Messi mögött áll, Harry Kane pedig egy nagy estével még mindkettőjüket megelőzhetné.

Magyar Nemzet
2026. 07. 18. 5:50
Kylian Mbappé és Harry Kane, Franciaország és Anglia egymás ellen a világbajnokság bronzérméért Fotó: MAURO PIMENTEL Forrás: AFP
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Didier Deschamps teljes vb-éremkollekcióval búcsúzhatna

A két válogatott negyedszer találkozik világbajnokságon. Anglia 1966-ban 2-0-ra, 1982-ben 3-1-re nyert, Franciaország viszont a 2022-es negyeddöntőben 2-1-gyel vágott vissza. A franciák negyedszer játszanak a harmadik helyért: 1958-ban és 1986-ban győztek, 1982-ben kikaptak. Az angolok két bronzmeccsükből kettőt elveszítettek, 1990-ben Olaszországtól, 2018-ban Belgiumtól, így most történetük legjobb, hazai pályán kívül elért vb-helyezését szerezhetik meg.

A bronzmeccs egy korszak lezárása is lesz: Didier Deschamps a 187., egyben utolsó mérkőzésén irányítja a francia válogatottat. A szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy a döntőről való lemaradás után is kötelességük teljes erővel küzdeni.

Mindannyiunk kötelessége, hogy mindent megtegyünk a győzelemért azért, amit ez a mez képvisel, és mindazokért, akik mögöttünk állnak 

jelentette ki Deschamps, aki játékosként 1998-ban volt világbajnok, edzőként pedig 2018-ban vb-aranyat, 2022-ben ezüstöt szerzett a franciákkal. Most egy bronzzal teljessé tehetné a világbajnoki éremkollekcióját.

A bronz megszerzése Miamiban csak az egyik cél lesz, Mbappé és Kane (meg persze Bellingham) számára egyúttal az utolsó esély is, hogy nyomást helyezzenek Messire.

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