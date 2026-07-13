Norvég álom, magyar futballkeserűség

Norvégia: a futballista nem csak focizik

A másik alapvető különbség Norvégia és Magyarország utánpótlás nevelése között, hogy amíg nálunk egy futballista csak futballista, addig a skandináv országban teljesen természetes, hogy egy tehetséges focistapalánta télen síel, nyáron a futball mellett atletizál. Azaz több sportágat is űz. Erre a legjobb példa Erling Haaland esete, aki a futball mellett gyerekként kézilabdázott, golfozott és az atlétikai stadionokban is megmutatta magát. Maradva a norvég válogatott legnagyobb sztárjánál: Haaland első futballedzői nem profi szakemberek, hanem önkéntes, nem hivatásos szakemberek voltak. A szülein kívül (ne feledjük, hogy Haaland édesapja is norvég válogatott volt, s játszott az 1998-as világbajnokságon) ezek az edzők voltak azok, akik megszerettették a kisfiúval a sportágat. Ez a modell északon bevált, így működik például a dán kézilabda is, az eredmények pedig ott is önmagukért beszélnek.

Erling Haaland felbukkanása a norvég futballfejlesztés eredménye - Fotó: EVRIM AYDIN / ANADOLU

Magyarország más utat választott. Túl azon, hogy a Haaland-féle nevelési módszerek (kivéve Szoboszlai Dominik esetében) idehaza teljesen elképzelhetetlenek, a magyarok sokkal inkább a futball infrastrukturális fejlesztését tartották szem előtt. Ezért történhetett meg az, hogy a Norvégiánál sokkal szegényebb Magyarországon több pénzt öltek bele a stadionok, edzőpályák, akadémiák fejlesztésébe, mint Norvégiában.

A skandináv országban nem stadionokat, hanem több száz műfüves pályát építettek.

Mi célból? Hogy a zord időjárási körülmények ellenére is egész évben tudjanak futballozni. Ez jelentősen növelte a norvég futballba beáramló gyerekek számát. Ez volt az óriási differencia, azaz a legnagyobb különbséget nem az infrastruktúrában, hanem a játékosfejlesztési filozófiában és a sportágba bekapcsolódó gyerekek számában kell keresnünk.