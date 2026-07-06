Nagy József kezdte, a kapitány a spanyolok ellen befejezheti

Jön 96 év után az első amerikai siker Belgiummal szemben?

A Seattle Seahawks NFL-címvédő csapatának stadionjában hozzá vannak szokva a hétfő esti futballhoz, ezúttal viszont más okból érkeznek a szurkolók: a társházigazda Egyesült Államok vb-nyolcaddöntőn fogadja Belgium válogatottját. Az amerikaiak a legelső világbajnokság óta – amelyen a belgákat is legyőzték – csupán egyszer jártak a legjobb nyolc között.

2014-ben épp a belga csapat ütötte el őket ettől a lehetőségtől, méghozzá egy eseménydús összecsapáson, amelyen a magyar származású Tim Howard rekordot jelentő 16 védéssel zárt.

Akárcsak Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne is gólt lőtt a 2014-es Belgium–Egyesült Államok vb-nyolcaddöntőn Tim Howardnak. Fotó: AFP/Pedro Ugarte

Rudi Garcia együttese az idei tornán rátalált a gólszerzésre, két döntetlen után 5-1-es, majd 3-2-es sikert aratott. Utóbbi találkozót kétgólos hátrányból, Leandro Trossard és Youri Tielemans vitáját követően, hosszabbítás után fordította meg Szenegál ellen, és ez pluszerőt adhat Belgiumnak, amely 2018-ban hasonló előjelekkel jutott el a bronzéremig. A belga „aranygeneráció" utolsó esélye a mostani, és ebben a fiatalok is segítenek Kevin De Bruyne-éknek. Jérémy Doku eddig ezt kevésbé tette meg, részben gyermeke születése, részben pedig betegsége miatt, így Garcia egyik legfőbb problémája az lehet, hogy bevesse-e a Manchester City klasszisát.

Az Egyesült Államok válogatottját sem kell azonban félteni. Két győzelem után már a csoportelsőség tudatában kapott ki Törökországtól, majd Bosznia-Hercegovina emberhátrányban sem volt ellenfél. Az ottani piros lap sem fáj Mauricio Pochettinóéknak: Folarin Balogun személyében az eddigi legeredményesebb játékosuk a nemzetközi szövetség vasárnapi döntése alapján mégis játszhat Seattle-ben, a FIFA ugyanis felfüggesztette a csatár eltiltását.