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Nagy József kezdte, a kapitány a spanyolok ellen befejezheti

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Cristiano Ronaldo vagy a majdnem 23 évvel fiatalabb Lamine Yamal marad versenyben? Ez is eldől a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőinek európai rangadóján. Portugália és Spanyolország legutóbbi vb-találkozója hatgólos döntetlent hozott, és azóta is szoros mérkőzéseket játszottak egymással. Az amerikaiakat azonban jobban érdekli az Egyesült Államok Belgium elleni fellépése, a leendő ellenféllel ráérnek utána foglalkozni.

Wiszt Péter
2026. 07. 06. 5:45
Portugália szövetségi kapitánya, Roberto Martínez tavaly már megnyert egy fontos mérkőzést szülőhazája, Spanyolország ellen Fotó: AFP/John Macdougall
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Jön 96 év után az első amerikai siker Belgiummal szemben?

A Seattle Seahawks NFL-címvédő csapatának stadionjában hozzá vannak szokva a hétfő esti futballhoz, ezúttal viszont más okból érkeznek a szurkolók: a társházigazda Egyesült Államok vb-nyolcaddöntőn fogadja Belgium válogatottját. Az amerikaiak a legelső világbajnokság óta – amelyen a belgákat is legyőzték – csupán egyszer jártak a legjobb nyolc között. 

2014-ben épp a belga csapat ütötte el őket ettől a lehetőségtől, méghozzá egy eseménydús összecsapáson, amelyen a magyar származású Tim Howard rekordot jelentő 16 védéssel zárt.

Akárcsak Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne is gólt lőtt a 2014-es Belgium–Egyesült Államok vb-nyolcaddöntőn Tim Howardnak
Akárcsak Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne is gólt lőtt a 2014-es Belgium–Egyesült Államok vb-nyolcaddöntőn Tim Howardnak. Fotó: AFP/Pedro Ugarte

Rudi Garcia együttese az idei tornán rátalált a gólszerzésre, két döntetlen után 5-1-es, majd 3-2-es sikert aratott. Utóbbi találkozót kétgólos hátrányból, Leandro Trossard és Youri Tielemans vitáját követően, hosszabbítás után fordította meg Szenegál ellen, és ez pluszerőt adhat Belgiumnak, amely 2018-ban hasonló előjelekkel jutott el a bronzéremig. A belga „aranygeneráció" utolsó esélye a mostani, és ebben a fiatalok is segítenek Kevin De Bruyne-éknek. Jérémy Doku eddig ezt kevésbé tette meg, részben gyermeke születése, részben pedig betegsége miatt, így Garcia egyik legfőbb problémája az lehet, hogy bevesse-e a Manchester City klasszisát.

Az Egyesült Államok válogatottját sem kell azonban félteni. Két győzelem után már a csoportelsőség tudatában kapott ki Törökországtól, majd Bosznia-Hercegovina emberhátrányban sem volt ellenfél. Az ottani piros lap sem fáj Mauricio Pochettinóéknak: Folarin Balogun személyében az eddigi legeredményesebb játékosuk a nemzetközi szövetség vasárnapi döntése alapján mégis játszhat Seattle-ben, a FIFA ugyanis felfüggesztette a csatár eltiltását.

– Csapatként szeretnénk nyomot, sőt örökséget magunk után hagyni. Tudjuk, hogy minél tovább jutunk, a játékunk is annál jobban fejlődik – mondta az amerikaiak középpályása, Tyler Adams. A belgák ellen márciusban, Atlantában mutatott játéknál biztosan több kell, pláne mert ott 5-2-re nyertek a vendégek. Ezt a házigazda most elkerülné.

Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő

  • hétfő: Portugália–Spanyolország 21.00, Arlington
  • kedd: Egyesült Államok–Belgium 2.00, Seattle

 

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