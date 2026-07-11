Az al-Nasszr a szaúdi bajnokság címvédőjeként augusztus közepén kezdi meg az új idényt, jelen állás szerint Manéval a soraiban.
A Liverpoollal BL-győztes játékos üzent, miután álhírt gyártottak a visszavonulásáról
A szenegáli labdarúgó-válogatott már a nyolcaddöntő előtt befejezte idei világbajnoki szereplését. Szenegál egyik legismertebb labdarúgója, Sadio Mané a pénteken megjelent hírek szerint a vb-kieséssel befejezte válogatottbeli pályafutását, de később kiderült, a mesterséges intelligencia írta az erről szóló cikket. Mané a közösségi oldalán üzent a történtek után, de a bejegyzésében mással foglalkozott.
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