válogatottlabdarúgó-vb 2026szenegáli válogatottvisszavonulásmesterséges intelligenciaSadio Mané

A Liverpoollal BL-győztes játékos üzent, miután álhírt gyártottak a visszavonulásáról

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A szenegáli labdarúgó-válogatott már a nyolcaddöntő előtt befejezte idei világbajnoki szereplését. Szenegál egyik legismertebb labdarúgója, Sadio Mané a pénteken megjelent hírek szerint a vb-kieséssel befejezte válogatottbeli pályafutását, de később kiderült, a mesterséges intelligencia írta az erről szóló cikket. Mané a közösségi oldalán üzent a történtek után, de a bejegyzésében mással foglalkozott.

Wiszt Péter
2026. 07. 11. 9:28
Sadio Mané Franciaország ellen is pályára lépett a vb-n Fotó: AFP/Franck Fife
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Az al-Nasszr a szaúdi bajnokság címvédőjeként augusztus közepén kezdi meg az új idényt, jelen állás szerint Manéval a soraiban.

 

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