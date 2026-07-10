Ancelotti marad, sikeredzők távoznak, van, ahol már az utódot is kinevezték

Törökországban a 2024-es Eb-negyeddöntő után nagyot álmodtak a vb előtt, hogy aztán alatta nagyot csalódjanak. Vincenzo Montella együttesének kiesése az első között vált biztossá. Hogy a két elveszített találkozón elkövetett 62 kapura lövés mentette-e meg vagy a biztos továbbjutóként már dekoncentrált Egyesült Államok elleni siker, az kérdéses, mindenesetre a törökök kitartanak mellette.

Nagelsmann nem kapta meg, amit a bukott elődei

Németország egymás után a harmadik világbajnokságtól is a legjobb harminckettő között búcsúzott, a bővítés után ez most nem csoportkörös búcsút jelentett, hanem a válogatott történetének első vb-n elveszített tizenegyespárbaját. Julian Nagelsmann nem mondott le azonnal, s különös módon a németek az edzőként csapnivaló Lothar Matthäusszal az élen nekiestek emiatt, noha a legutóbbi két vb-kudarc nem került közvetlenül sem Joachim Löw, sem Hansi Flick állásába. Nagelsmann hiába bízott hasonló türelemben, távoznia kellett, ha hivatalosan nem is, gyakorlatilag kirúgták.

A német válogatott történetében először fordult elő, hogy öt év alatt három szövetségi kapitány is távozott.

A csoportból való továbbjutás egyébként önmagában sok helyen nem számított sikernek, egyelőre ugyanúgy hat tizenhatoddöntőben búcsúzott válogatottnál hivatalos a váltás, mint a csoportfázisban elvérzettek esetében. Ronald Koeman (Hollandia), Carlos Queiroz (Ghána), Sebastian Beccacece (Ecuador) és a korábbi két vb-érem után Zlatko Dalic (Horvátország) önként távozott, Vladimir Petkovicot (Algéria) kirúgták, és szinte biztosan hasonló sorsra jut Pape Thiaw (Szenegál) is, aki a botrányos Afrika-kupa-döntőért kapott ötmeccses eltiltása miatt amúgy is kihagyná a válogatott következő tétmeccseit, ráadásul összeveszett egyik kulcsemberével, Pape Gueye-jel: a középpályás kijelentette: addig nem lesz válogatott, amíg Thiaw ül a kispadon.