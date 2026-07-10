Carlo AncelottiMarcelo Bielsalabdarúgó-vb 2026Rafael MárquezJulian Nagelsmann

Ancelotti marad, sikeredzők távoznak, van, ahol már az utódot is kinevezték

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Carlo Ancelotti olyan rossz eredménnyel is megtarthatta Brazília kispadját, amilyennel még soha senki. Julian Nagelsmann kirúgásánál talán csak Marcelo Bielsa távozása volt hangosabb. A horvát sikeredző, Zlatko Dalic lemondott, Mexikóban már megvan az új szövetségi kapitány Rafael Márquez személyében. Edzősorsok a vb utáni napokban.

Koczó Dávid
2026. 07. 10. 5:50
Neymar túl van az utolsó labdarúgó-vb-jén, Carlo Ancelotti viszont marad Brazília szövetségi kapitánya, az olasz edző talán kiléphet a múltat jelentő támadó árnyékából Fotó: AFP/Mauro Pimentel
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Törökországban a 2024-es Eb-negyeddöntő után nagyot álmodtak a vb előtt, hogy aztán alatta nagyot csalódjanak. Vincenzo Montella együttesének kiesése az első között vált biztossá. Hogy a két elveszített találkozón elkövetett 62 kapura lövés mentette-e meg vagy a biztos továbbjutóként már dekoncentrált Egyesült Államok elleni siker, az kérdéses, mindenesetre a törökök kitartanak mellette.

Nagelsmann nem kapta meg, amit a bukott elődei

Németország egymás után a harmadik világbajnokságtól is a legjobb harminckettő között búcsúzott, a bővítés után ez most nem csoportkörös búcsút jelentett, hanem a válogatott történetének első vb-n elveszített tizenegyespárbaját. Julian Nagelsmann nem mondott le azonnal, s különös módon a németek az edzőként csapnivaló Lothar Matthäusszal az élen nekiestek emiatt, noha a legutóbbi két vb-kudarc nem került közvetlenül sem Joachim Löw, sem Hansi Flick állásába. Nagelsmann hiába bízott hasonló türelemben, távoznia kellett, ha hivatalosan nem is, gyakorlatilag kirúgták. 

A német válogatott történetében először fordult elő, hogy öt év alatt három szövetségi kapitány is távozott.

A csoportból való továbbjutás egyébként önmagában sok helyen nem számított sikernek, egyelőre ugyanúgy hat tizenhatoddöntőben búcsúzott válogatottnál hivatalos a váltás, mint a csoportfázisban elvérzettek esetében. Ronald Koeman (Hollandia), Carlos Queiroz (Ghána), Sebastian Beccacece (Ecuador) és a korábbi két vb-érem után Zlatko Dalic (Horvátország) önként távozott, Vladimir Petkovicot (Algéria) kirúgták, és szinte biztosan hasonló sorsra jut Pape Thiaw (Szenegál) is, aki a botrányos Afrika-kupa-döntőért kapott ötmeccses eltiltása miatt amúgy is kihagyná a válogatott következő tétmeccseit, ráadásul összeveszett egyik kulcsemberével, Pape Gueye-jel: a középpályás kijelentette: addig nem lesz válogatott, amíg Thiaw ül a kispadon.

Bielsa botrányos távozása, Lamouchi döbbenetes kirúgása

Ez persze semmi ahhoz képest, ami Uruguay válogatottjánál történt. A kétszeres világbajnok joggal pályázik a vb legnagyobb bukása címre, a fél csapat fellázadt Marcelo Bielsa ellen. 

Az argentin mester zseniális futballgondolkodó, viszont rugalmatlan, s ennek már nem először lett súlyos vb-kudarc a vége: 2002-ben a topfavoritnak tartott Argentínával ragadt a csoportkörben.

Uruguay ennyire nem volt magasan taksálva, de a Giménez, Valverde, Ugarte topligás tengellyel annál biztos többre, hogy a Zöld-foki Köztársaság mögött elvérezzen a csoportkörben.

Valverde és lázadó társai talán abban reménykedtek, hogy Bielsa is úgy jár, mint Sabri Lamouchi: a francia edző lett az első, akit már a vb-csoportkör első fordulója után kirúgtak. Lamouchi helyére Hervé Renard jött, de azóta már ő is lemondott, Tunézia ebben a vb-ciklusban hét edzőt fogyasztott el, bár közülük ketten eleve csak ideiglenes megbízást kaptak.

A csoportkörös búcsú a végállomást jelentette még Miroslav Koubek (Csehország), Steve Clarke (Skócia), Hong Mjungbo (Dél-Korea) és a történelmi első vb-kijutás ellenére Dzsamal Szellami (Jordánia) számára is. Jorgosz Donisz (Szaúd-Arábia) maradása sem valószínű, csak a futballszövetség elnökének lemondása miatt egyelőre nincs, aki kirúgja, s Sebastian Bazeley (Új-Zéland) sorsa is erősen kérdéses, míg Graham Arnold (Irak) várhatóan nem hosszabbítja meg a szerződését.

Végleges mérleget éppen a néhány még zajló tárgyalás (Mauricio Pochettino, Egyesült Államok), vagy éppen a marasztalt, de gondolkodási időt kért szakemberek (Morijaszu Hadzsime, Japán és Gustavo Alfaro, Paraguay) miatt még nem lehet vonni, de az már most biztosnak tűnik, hogy a vb-n látott válogatottak több mint egyharmada új szövetségi kapitánnyal vág majd neki az újabb világbajnoki ciklusnak.

 

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