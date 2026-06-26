Federico ValverdeMarcelo Bielsalabdarúgó-vb 2026uruguayi labdarúgásspanyol labdarúgó-válogatott

Itt a világbajnokság legnagyobb balhéja, a spanyolok meccsén meglátszódik majd a hatása

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Uruguay kerete alapján a dél-amerikai válogatottnak két forduló után már biztos továbbjutónak kellene lennie, ehelyett a spanyol válogatott ellen győznie kell a biztos továbblépéshez a labdarúgó-vb csoportkörének utolsó fordulójában. Hogy milyen játékkal rukkol elő Uruguay, az nagy kérdés: Federico Valverde vezetésével a sztárjátékosok védekezésre és kontrákra építenének, Marcelo Bielsa szövetségi kapitány támadóbb felfogást látna a pályán. Óriási balhé, lázadás a kétszeres világbajnoknál.

Magyar Nemzet
2026. 06. 26. 14:20
Marcelo Bielsa a spanyolok elleni labdarúgó-vb-meccsre készülő Uruguay szövetségi kapitánya, de a játékosok Federico Valverde főszereplésével fellázadtak ellene Fotó: Getty Images via AFP/Lars Baron
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A vita új megvilágításba helyezi Uruguay második fordulós meccsét is: vajon Bielsa vagy Valverdéék ötlete volt 2-1-es vezetésnél visszaállni, amire aztán a Zöld-foki Köztársaság ellen ráfázott a dél-amerikai válogatott.

Bielsa szavaira válaszul néhány játékos kivonult az öltözőből

Hozzá kell tenni, hogy a zöld-foki szigeteki csapat egyenlítő góljához kellett Muslera kapus bakija is, aki épp az egyik lázadó, a fiatalabb Rochet helyett véd, noha utóbbi egyszer már átvette Muslerától a stafétát a válogatottnál. Hogy a tyúk volt-e előbb vagy a tojás, azaz Rochet a lázadása miatt szorult padra, vagy a padra szorulása miatt akadt ki, azt nehéz lenne megmondani.

Mindenesetre Bielsa nem finomkodott a játékosaival, kijelentette például, hogy néhány játékos, köztük a torna három uruguayi góljából kettőt szerző Maxi Araújo neki köszönheti a karrierjét. Ez volt az a pont, amikor több kerettag felállt, és otthagyta a válságértekezletet.

A hírek szerint José María Giménez, az Atlético Madrid védője próbálta ellátni a békebíró szerepét, sikertelenül.

Uruguay esetleges összeomlását a spanyol válogatott mellett Szaúd-Arábia és Zöld-foki szigetek próbálja kihasználni, mindkét csapatnak megnőhetett az esélye a második hely és a továbbjutás kiharcolására.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 3. forduló:

I csoport, péntek:

  • Norvégia–Franciaország 21.00
  • Szenegál–Irak 21.00
  • Az állás: 1. Franciaország 6 pont, 2. Norvégia 6, 3. Szenegál 0, 4. Irak 0.

H csoport, szombat:

  • Uruguay–Spanyolország 2.00
  • Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia 2.00
  • Az állás: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Uruguay 2, 3. Zöld-foki-szigetek 2, 4. Szaúd-Arábia 1.

G csoport, szombat:

  • Egyiptom–Irán 5.00
  • Új-Zéland–Belgium 5.00
  • Az állás: 1. Egyiptom 4 pont, 2. Irán 2, 3. Belgium 2, 4. Új-Zéland 1.

 

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