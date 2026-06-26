Itt a világbajnokság legnagyobb balhéja, a spanyolok meccsén meglátszódik majd a hatása

A vita új megvilágításba helyezi Uruguay második fordulós meccsét is: vajon Bielsa vagy Valverdéék ötlete volt 2-1-es vezetésnél visszaállni, amire aztán a Zöld-foki Köztársaság ellen ráfázott a dél-amerikai válogatott.

Bielsa szavaira válaszul néhány játékos kivonult az öltözőből

Hozzá kell tenni, hogy a zöld-foki szigeteki csapat egyenlítő góljához kellett Muslera kapus bakija is, aki épp az egyik lázadó, a fiatalabb Rochet helyett véd, noha utóbbi egyszer már átvette Muslerától a stafétát a válogatottnál. Hogy a tyúk volt-e előbb vagy a tojás, azaz Rochet a lázadása miatt szorult padra, vagy a padra szorulása miatt akadt ki, azt nehéz lenne megmondani.

Mindenesetre Bielsa nem finomkodott a játékosaival, kijelentette például, hogy néhány játékos, köztük a torna három uruguayi góljából kettőt szerző Maxi Araújo neki köszönheti a karrierjét. Ez volt az a pont, amikor több kerettag felállt, és otthagyta a válságértekezletet.

A hírek szerint José María Giménez, az Atlético Madrid védője próbálta ellátni a békebíró szerepét, sikertelenül.