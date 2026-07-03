Össztűz Nagelsmann ellen, Matthäus szerint jellemtelen, csúnya lemondás a vége

Julian Nagelsmann mégis lemond?

Német sajtóhírek szerint a DFB csütörtökön már személyes tárgyalást folytatott Nagelsmannal a jövőjéről, és megpróbálták meggyőzni arról, hogy mondjon le. Ez nemcsak jellembeli, hanem ahogy Matthäus is pedzegette, komoly anyagi kérdés is.

Nagelsmann a szerződéséből hátralévő két év miatt körülbelül 14 millió eurós végkielégítést kaphatna, ha elbocsátanák. Ha azonban önként lemondana, azzal a szövetség számára is kompromisszumos megoldás születhetne, kisebb anyagi teherrel, míg Nagelsmann javíthatna a megítélésén, ami az edzői karrierje folytatása szempontjából nem mellékes.

Jürgen Klopp lehet a német válogatott új szövetségi kapitánya Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

A Bild péntek reggel már arról számolt be, hogy Nagelsmann él a lemondás lehetőségével, és így végül „csak” hétmillió eurós búcsúpénzt markolhat fel. Hivatalos bejelentés cikkünk megjelenéséig nem történt, de a lap szerint gyakorlatilag eldőltek a dolgok.

Felkészül: Jürgen Klopp

Ami ezután következhet, az szinte magától értetődő: Jürgen Klopp lehet a német válogatott új szövetségi kapitánya. A DFB már Joachim Löw 2021-es menesztése óta őt szerette volna erre a posztra, de amíg a Liverpool edzője volt, Klopp elérhetetlen volt, ezért előbb Hansi Flick, majd a 2024-es hazai Európa-bajnokság előtt Nagelsmann ült le a kispadra.

Klopp 2025 nyarán szabadult fel Liverpoolból, de addigra Nagelsmann már aláírt 2028-ig a válogatottnál. Most viszont Klopp miatt is sürgető lehetett Nagelsmann lemondatása a vb-kudarc után.

Az elmúlt időszakban Klopp a Red Bull futballigazgatójaként dolgozott, így többek között Gulácsi Péter és Willi Orbán klubját, az RB Leipziget is felügyelte, de egyértelművé tette, hogy ha van még edzői állás, ami érdekelné, akkor az a német szövetségi kapitányi poszt. A dolog pikantériája, hogy a világbajnokság alatt tévés szakértőként feltűnő Klopp néhány napja még riporterként kérdezte Nagelsmannt a vb-kudarc után. Akkor még hárította a saját szerepét a válogatott élén: – Értem, hogy a nevem előkerül. De ez nem az a pillanat. Erről nincs mit mondani – fogalmazott.

Most viszont eljöhet a sokak által várva várt, megfelelő pillanat. Kopp-Klopp…