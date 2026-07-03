NémetországJürgen Klopplothar matthäuslabdarúgó-vb 2026Julian Nagelsmann

Össztűz Nagelsmann ellen, Matthäus szerint jellemtelen, csúnya lemondás a vége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Németországban sokan elvárták volna, hogy Julian Nagelsmann felajánlja a lemondását, miután a német válogatott a Paraguay elleni vereséggel már a 32 között kiesett a labdarúgó-világbajnokságon. A szövetségi kapitány ezt nem tette meg, de most fordul a kocka. Nagelsmann lemondása – vagy inkább lemondatása – a küszöbön, miközben Lothar Matthäus is élesen bírálja őt. Az utód Jürgen Klopp lehet, aki néhány napja még riporterként kérdezte a bukott kapitányt.

Szalay Attila
2026. 07. 03. 9:35
Julian Nagelsmann megbukott a német válogatottal a vb-n, a néhány napja még őt riporterként kérdező Jürgen Klopp lehet az utódja Fotó: TOM WELLER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Julian Nagelsmann mégis lemond?

Német sajtóhírek szerint a DFB csütörtökön már személyes tárgyalást folytatott Nagelsmannal a jövőjéről, és megpróbálták meggyőzni arról, hogy mondjon le. Ez nemcsak jellembeli, hanem ahogy Matthäus is pedzegette, komoly anyagi kérdés is.

Nagelsmann a szerződéséből hátralévő két év miatt körülbelül 14 millió eurós végkielégítést kaphatna, ha elbocsátanák. Ha azonban önként lemondana, azzal a szövetség számára is kompromisszumos megoldás születhetne, kisebb anyagi teherrel, míg Nagelsmann javíthatna a megítélésén, ami az edzői karrierje folytatása szempontjából nem mellékes.

Jürgen Klopp lehet a német válogatott új szövetségi kapitánya
Jürgen Klopp lehet a német válogatott új szövetségi kapitánya Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

A Bild péntek reggel már arról számolt be, hogy Nagelsmann él a lemondás lehetőségével, és így végül „csak” hétmillió eurós búcsúpénzt markolhat fel. Hivatalos bejelentés cikkünk megjelenéséig nem történt, de a lap szerint gyakorlatilag eldőltek a dolgok.

Felkészül: Jürgen Klopp

Ami ezután következhet, az szinte magától értetődő: Jürgen Klopp lehet a német válogatott új szövetségi kapitánya. A DFB már Joachim Löw 2021-es menesztése óta őt szerette volna erre a posztra, de amíg a Liverpool edzője volt, Klopp elérhetetlen volt, ezért előbb Hansi Flick, majd a 2024-es hazai Európa-bajnokság előtt Nagelsmann ült le a kispadra.

Klopp 2025 nyarán szabadult fel Liverpoolból, de addigra Nagelsmann már aláírt 2028-ig a válogatottnál. Most viszont Klopp miatt is sürgető lehetett Nagelsmann lemondatása a vb-kudarc után.

Az elmúlt időszakban Klopp a Red Bull futballigazgatójaként dolgozott, így többek között Gulácsi Péter és Willi Orbán klubját, az RB Leipziget is felügyelte, de egyértelművé tette, hogy ha van még edzői állás, ami érdekelné, akkor az a német szövetségi kapitányi poszt. A dolog pikantériája, hogy a világbajnokság alatt tévés szakértőként feltűnő Klopp néhány napja még riporterként kérdezte Nagelsmannt a vb-kudarc után. Akkor még hárította a saját szerepét a válogatott élén: – Értem, hogy a nevem előkerül. De ez nem az a pillanat. Erről nincs mit mondani – fogalmazott.

Most viszont eljöhet a sokak által várva várt, megfelelő pillanat. Kopp-Klopp… 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Balázs D. Attila
idezojelekrománia

Falurombolás előtt, hergelés után

Balázs D. Attila avatarja

A gazt a napraforgóval is összetévesztő technokratáknak általában semmit nem mond az, hogy hagyomány, háztáji, harangszó, kútfej, coca, falusi turizmus. Kifent kasza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.