Spanyolország, az unalomfutball világbajnoka leigázta Lionel Messit
Egy nézhetetlen első félidőt hozó vb-döntővel és a fináléban esett egyetlen góllal ért véget a XXIII. labdarúgó-világbajnokság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A 48 csapatos világbajnokság jó néhány feledhetetlen, s pár feledhető összecsapással ajándékozta meg a sportág rajongóit. Spanyolország végső győzelme nem lett meglepetés, az viszont igen, ahogy az európai csapat lenullázta Lionel Messit és a címvédő Argentínát.
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