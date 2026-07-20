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Rettenetesen gyenge vb-döntő, egyetlen gól, Spanyolország a világbajnok

Spanyolországlabdarúgó-vb 2026Argentína

Szinte nézhetetlen vb-döntő, értelmezhetetlen argentin futball, Spanyolország a világbajnok

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Nem a játék miatt marad emlékezetes a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntője, amelyet hosszabbításban nyert meg 1-0-ra Spanyolország Argentína ellen. Az egyetlen gólt a hosszabbítás második félidejének elején lőtte be Ferran Torres. Spanyolország ezzel kétszeres világbajnokok lettek, Argentína története során harmadszor vesztett el vb-döntőt 1-0-ra. Cikkünkben elolvashatják a főszereplők nyilatkozatait is.

Magyar Nemzet
2026. 07. 20. 5:45
Ferran Torres, a vb-döntő egyetlen góljának szerzője Fotó: BUDA MENDES Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente a következőket mondta: „Világbajnokok vagyunk. Nagyon büszke vagyok a csapatra, az összes játékosra. Ezzel a mérkőzéssel egy sikeres vb-szereplést zártunk le. Ez a spanyol válogatott a jelen és a jövő csapata, még nagyon sok siker állhat előttünk. Boldog vagyok, hogy ennek az együttesnek az edzője lehetek. Argentína fantasztikus ellenfél volt. Lionel Scaloni nagyszerű csapatot épített. Egy ilyen döntőt csak apró részletek dönthetnek el. Most mi nyertünk, de maximális tisztelet illeti az ellenfelünket. Messi nemcsak Argentína, hanem az egész futball történetének egyik legnagyobb alakja. Megtiszteltetés volt ellene döntőt játszani. Az ilyen játékosok miatt szeretik emberek milliói ezt a sportágat.”

A spanyol csapatkapitány, Rodri így értékelt: „Ez a világbajnoki cím egy egész generáció munkájának eredménye. Rengeteg kritikát kaptunk az elmúlt években, de mindig hittünk magunkban és a szövetségi kapitányban is. 

Bebizonyítottuk, hogy ezzel a futballal is lehet világbajnokságot nyerni. Amikor megérkeztünk a vb-re, csak egy célunk volt: megnyerni a világbajnokságot.

Végig hittünk ebben. Most hihetetlen érzés itt állni ezzel a kupával.”

A spanyolok kapusa, Unai Simon: „A védekezésünk volt a kulcs. Argentína rendkívül veszélyes csapat, ezért végig koncentrálnunk kellett. Tudtuk, hogy egyetlen hiba is végzetes lehet. Ma mindenki megtette a maga részét. Világbajnoknak lenni leírhatatlan érzés. Ezt soha senki nem veheti el tőlünk.”

Csalódott Argentína

A vesztes csapat szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni a következőket mondta: „Nagyon fáj, mert rendkívül közel voltunk ahhoz, hogy újra világbajnokok legyünk. A játékosaim közül senkit sem marasztalhatok el. Mindent kiadtak magukból, és továbbra is nagyon büszke vagyok erre a csapatra.” Scaloni külön kitért Messire is: 

Ha ez volt Lionel utolsó világbajnoki mérkőzése, akkor csak annyit mondhatok: megtiszteltetés volt mellette dolgozni. 

A futball történetének része, és remélem, mindenki értékeli, amit ennek a sportnak adott.”

Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts after losing during the trophy ceremony at the end of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Lionel Messi nem lett kétszeres világbajnok - Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Lionel Messi nem sokat tudott kipréselni magából: „Természetesen óriási bennünk a csalódottság. 

Egy vb-döntőt elveszíteni mindig fáj, de büszke vagyok erre a válogatottra. Mindent megtettünk az utolsó percig.

Hónapokon át dolgoztunk azért, hogy mi nyerjünk, és a pályán mindent beleadtunk. A futball néha ilyen: egyetlen apró momentum eldönt egy döntőt. Most mi vesztettünk, nekünk el kell fogadni ezt.”

Az argentin csapat kapusa, Emiliano Martínez is csalódottan beszélt: „Megpróbáltam életben tartani a reményeinket, de nem sikerült. Ilyen a futball. Argentína most kikapott, de ez a válogatott fel fog állni és nagy sikereket tud majd még elérni.”

Így értékelt a világsajtó

Több elemzés szerint a döntő inkább a fegyelemről, a szervezettségről és a hibák minimalizálásáról szólt, mint a látványos támadófutballról. Ahogy telt az idő, Spanyolország fokozatosan átvette az irányítást, míg Argentína meglepően kevés veszélyt jelentett. A brit Guardian szerint ez volt Lionel Messi utolsó világbajnoki mérkőzése, amely nem a hollywoodi befejezést hozta. A lap kiemeli, hogy a torna során még mindig meghatározó volt, de a döntőben a spanyol védelem szinte teljesen kikapcsolta Messit.

Slovenian referee Slavko Vincic shows a yellow card to Argentina's midfielder #05 Leandro Paredes gestures during the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Rengeteg feszültséget, de kevés látványosságot hozott a 2026-os vb-döntője - Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

A közösségi médiában és a szurkolói fórumokon ennél jóval élesebb megfogalmazások jelentek meg. Több hozzászóló írta például, hogy:

  • „90 percig alig történt valami.” 
  • „A bronzmérkőzés (Franciaország–Anglia 4-6) sokkal jobb reklámja volt a futballnak.” 
  • „A döntő inkább sakkjátszma volt, mint futballmeccs.” 

A bronzmérkőzés látványossága miatt több kommentár is összehasonlította a két találkozót, és azt állította, hogy a finálé csalódást okozott a semleges nézőknek. Voltak egészen kemény vélemények is. 

A The Irish Times cikke szerint ez volt minden idők legunalmasabb, leggyengébb vb-döntője. 

Több lap kiemelte azt a különösen beszédes adatot, hogy Argentína a rendes játékidőben egyetlen kapura lövést sem tudott bemutatni. Ez történelmi mélypontként szerepel számos beszámolóban.

Ezzel a mérkőzéssel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság befejeződött. Az aranyérmes tehát a spanyol csapat lett, a második Argentína, a bronzérmes Anglia.

Labdarúgó-világbajnokság, döntő: Spanyolország–Argentína 1-0 (0-0, 0-0, 0-0) – hosszabbítás után.

 

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