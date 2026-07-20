Szinte nézhetetlen vb-döntő, értelmezhetetlen argentin futball, Spanyolország a világbajnok

A spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente a következőket mondta: „Világbajnokok vagyunk. Nagyon büszke vagyok a csapatra, az összes játékosra. Ezzel a mérkőzéssel egy sikeres vb-szereplést zártunk le. Ez a spanyol válogatott a jelen és a jövő csapata, még nagyon sok siker állhat előttünk. Boldog vagyok, hogy ennek az együttesnek az edzője lehetek. Argentína fantasztikus ellenfél volt. Lionel Scaloni nagyszerű csapatot épített. Egy ilyen döntőt csak apró részletek dönthetnek el. Most mi nyertünk, de maximális tisztelet illeti az ellenfelünket. Messi nemcsak Argentína, hanem az egész futball történetének egyik legnagyobb alakja. Megtiszteltetés volt ellene döntőt játszani. Az ilyen játékosok miatt szeretik emberek milliói ezt a sportágat.”

A spanyol csapatkapitány, Rodri így értékelt: „Ez a világbajnoki cím egy egész generáció munkájának eredménye. Rengeteg kritikát kaptunk az elmúlt években, de mindig hittünk magunkban és a szövetségi kapitányban is.

Bebizonyítottuk, hogy ezzel a futballal is lehet világbajnokságot nyerni. Amikor megérkeztünk a vb-re, csak egy célunk volt: megnyerni a világbajnokságot.

Végig hittünk ebben. Most hihetetlen érzés itt állni ezzel a kupával.”

A spanyolok kapusa, Unai Simon: „A védekezésünk volt a kulcs. Argentína rendkívül veszélyes csapat, ezért végig koncentrálnunk kellett. Tudtuk, hogy egyetlen hiba is végzetes lehet. Ma mindenki megtette a maga részét. Világbajnoknak lenni leírhatatlan érzés. Ezt soha senki nem veheti el tőlünk.”

Csalódott Argentína

A vesztes csapat szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni a következőket mondta: „Nagyon fáj, mert rendkívül közel voltunk ahhoz, hogy újra világbajnokok legyünk. A játékosaim közül senkit sem marasztalhatok el. Mindent kiadtak magukból, és továbbra is nagyon büszke vagyok erre a csapatra.” Scaloni külön kitért Messire is:

Ha ez volt Lionel utolsó világbajnoki mérkőzése, akkor csak annyit mondhatok: megtiszteltetés volt mellette dolgozni.

A futball történetének része, és remélem, mindenki értékeli, amit ennek a sportnak adott.”