Négy másodpercre az olimpiától, de ez akkor is történelmi magyar siker
A Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévay Márk, Kropkó Márta összeállítású magyar csapat ezüstérmet nyert a triatlonosok vegyes váltó világbajnokságán Hamburgban. Ez a siker tényleg sporttörténelmi, így azon sem illik keseregni, hogy a magyarok hajszálnyira voltak az olimpiai kijutástól. Egészen pontosan 4 másodpercen múlt a még nagyobb triatlon siker.
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