Egy sportnemzet nem lehet nem egészséges

A skandináv országokban nagyon komolyan veszik a gyerekek sportolását, a velük való foglalkozást. Fotó: Connect Images/Tiina & Geir

Ugyanakkor az elmúlt időszakban biztató változásokat is tapasztalok. Egyre több szakmai és döntéshozói fórumon nyitottságot látok az új szemlélet iránt, és azt érzem, hogy kezd megérni az idő arra, hogy ne különálló programokban gondolkodjunk, hanem egy olyan nemzeti sport- és egészségfejlesztési infrastruktúrában, amely hosszú távon szolgálja a gyermekeket, a családokat és a teljes társadalmat.

– Egy adott ország sportját mi jellemzi a legjobban? Az, hogy mennyire sikeres egy olimpián vagy az, hogy a hétköznapi embereket sikerül-e arra biztatni, nevelni, hogy sportoljanak? A magyar eset ebből a szempontból azért is speciális, mert miközben Magyarország az érmek számát tekintve még mindig a kilencedik legeredményesebb nemzet az olimpiák történetében, aközben a magyar lakosság sporthoz és egészséges életmódhoz való viszonya tényleg tragikus. Ezt az ellentmondást hogyan lehet feloldani?

– Meglepő lesz, amit most mondok, de nagyon kevés szülő kérdezi meg tőlem, hogy olimpiai bajnok lesz-e a gyermeke. A legtöbben sokkal egyszerűbb dolgokra keresik a választ: milyen sportot válasszon, örömét leli-e majd benne, egészségesen fejlődik-e, lesz-e önbizalma, megtanul-e kitartani. Szerintem ezek sokkal fontosabb kérdések.

Rendkívül büszke vagyok a magyar olimpikonokra és azokra az eredményekre, amelyeket évtizedek óta elérünk.

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy ország sportjának sikerét nem kizárólag az olimpiai érmek számában kell mérni. Legalább ilyen fontos mutató, hogy hány gyermek szeret meg sportolni, hány fiatal marad a sportban tizenhat-tizennyolc éves koráig, és hány felnőtt él aktív, egészséges életet. Ha ez a piramis erős, abból az élsport is profitálni fog. Néha úgy érzem, hogy túl korán kezdünk el eredményeket várni a gyerekektől. Pedig egy gyermek elsősorban nem teljesítményre, hanem élményekre, sikerélményekre és megfelelő fejlődési környezetre vágyik. Ha túl korán csak a versenyre és az eredményre helyezzük a hangsúlyt, könnyen elveszíthetjük azokat is, akikből később kiváló sportolók válhattak volna. Ha valóban világszínvonalú eredményeket szeretnénk, akkor nemcsak a sportolókat kell támogatnunk, hanem azokat a szakembereket is, akik nap mint nap felépítik őket. A jövő magyar sportjának egyik kulcsa szerintem a tudásba történő befektetés lesz.

– Mit gondol arról, hogy Budapest 2036-ban olimpiát szeretne rendezni?

– Óriási megtiszteltetés lenne Magyarország számára egy olimpia, de jelenleg semmilyen realitását és szükségét nem látom, annak ellenére, hogy sportolóként pontosan tudom, milyen inspiráló ereje van egy ilyen eseménynek. Ugyanakkor, ha ma választanom kellene aközött, hogy tíz éven belül olimpiát rendezzünk, vagy aközött, hogy Magyarország minden gyermekének és családjának elérhetővé tegyünk egy korszerű, országos egészség- és sportfejlesztési rendszert, én az utóbbit választanám. Nem azért, mert az olimpia nem jó, hanem azért, mert racionális és tudatos szakemberként elvárom magamtól, hogy a tények és a szakmaiság legyen az irányadó. Nagyon szeretem a cselgáncsozó Hadfi Dániel gondolatát.

Hadfi Dániel (a képen balra) azt mondja, hogy a győzelem csak egy pillanat, az odavezető út viszont egy egész életet formál. Fotó: AFP/Toshifumi Kitamura

Ő azt mondja, hogy a győzelem csak egy pillanat, az odavezető út viszont egy egész életet formál. Egy olimpia tizenhat napig tart. Egy gyermek egészsége viszont hatvan-hetven évre meghatározza az életét. Nekem ezért mindig ez marad a prioritás.

– Visszatérve még a magyar felnőtt lakosság tespedtségéhez, sporthoz való viszonyulásához, hogyan lehetne az embereket rávenni arra, hogy mozogjanak?

– Szerintem az embereket nem rávenni kell a mozgásra, hanem visszavezetni hozzá. A legtöbben gyermekkorukban még szeretnek mozogni, valahol útközben veszítik el ezt az élményt. Van, akinek egy rossz iskolai élmény, egy sérülés vagy egy túlzott teljesítménykényszer veszi el a kedvét, másnak egyszerűen a munka, a család vagy a mindennapi terhek miatt szorul háttérbe a sport. Legnagyobb ellenség az idő. Az elmúlt években rengeteg sportlétesítmény épült Magyarországon, ami fontos fejlődés.

Ugyanakkor önmagában az infrastruktúra nem fogja megváltoztatni az emberek életmódját.

Ahhoz tudnunk kellene, hogy ki áll velünk szemben. Milyen az egészségi állapota? Mennyit mozog? Milyen munkát végez? Milyen sérülései voltak? Mit szeretne elérni? Mitől fél? Ma egy átlagos magyar felnőtt legtöbbször saját maga próbálja eldönteni, milyen sportot válasszon. Az interneten keres információt, videókat néz, vagy egyszerűen beiratkozik egy edzőterembe. Pedig a legtöbben nem azért nem mozognak, mert lusták, hanem mert nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá biztonságosan, és milyen mozgásforma illik hozzájuk. Pontosan erre ad választ az ALLDEX. Nem egy sportágat akar ráerőltetni az emberre, hanem először megismeri őt. Objektíven felméri a fizikai, mentális és szociális állapotát, majd ezek alapján ajánl számára olyan mozgásformát és fejlesztési utat, amelyet hosszú távon is örömmel tud végezni. Mert nincs mindenkinek való sport – csak mindenkinek megvan a hozzá leginkább illő sport. Az ALLDEX másik nagy értéke, hogy nemcsak az egyént segíti. A mesterséges intelligencia támogatásával olyan anonim, országos adatbázist képes létrehozni, amely először ad valós képet arról, milyen állapotban van Magyarország. Ez óriási segítség lehet a sportnak, az egészségügynek és a döntéshozóknak is. Hiszen csak azt tudjuk igazán fejleszteni, amit előtte objektíven megmértünk. De szomorú tény, hogy a valós adatok alapján igen nagy a baj.

– E beszélgetés elején érintettük már, s egyfajta mintaként hoztuk fel Belgiumot, Hollandiát és a skandináv országokat. Ezeknek a nemzeteknek a sport-közgondolkodásában nem az olimpiai szereplés áll az első helyen. Nálunk viszont igen. Lesz ebben valaha változás?

– Remélem, hogy igen. De szerintem nem arról kell döntenünk, hogy olimpiai sikereket vagy egészséges társadalmat szeretnénk. Egy jól működő országban a kettő nem egymás ellentéte, hanem egymás következménye. Ha több gyermek mozog örömmel, ha kevesebben morzsolódnak le, ha a családok is aktívabb életet élnek, abból idővel több élsportoló és több olimpiai bajnok is születik. Ismételve önmagam, jelenleg nem tartom reálisnak. A kérdés inkább az, hogy mit tekintünk sikernek.

Négy évente néhány olimpiai éremnek, vagy annak, hogy több százezer magyar gyermek és felnőtt egészségesebben, hosszabb és jobb életet él? Én azt gondolom, hogy a kettő között nem kell választani, de az alapokat végre a megfelelő helyen kell elkezdenünk építeni.

És jelenleg ettől messze vagyunk. Sokszor hallottam, hogy sportnemzet vagyunk. Én szeretném, ha egyszer egészséges sportnemzet lennénk. Mert ma még a kettő sajnos nem ugyanaz. Egy olimpia megrendezése egy ország képességét mutathatja meg. Az viszont, hogy mennyire egészséges a társadalmunk, egy ország valódi állapotát mutatja meg. Én először ezt szeretném rendbe tenni.