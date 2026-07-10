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Nyert a Fradi, s a szerbek sem vesztettek többet egy futballmeccsnél

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A szerbek aligha örülnek ennek maradéktalanul, de ismét csupa szép élménnyel gazdagodhattunk náluk. A Ferencváros rászolgált az Újvidéken aratott 2-1-s győzelemre a Vojvodina elleni párharc első mérkőzésén és bizakodva várhatja a visszavágót a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, s ami legalább ilyen fontos, ez nem élezett ki semmilyen vélt és valós ellentétet.

Novák Miklós
2026. 07. 10. 5:30
Borbély Balázs, az FTC vezetőedzője Forrás: Fradi.hu
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– Nem lepett meg a Fradi, az ellenfelünk igazolta, miért szerepel huzamosabb ideje az európai porondon – mondta Miroszlav Tanjga.

Igen, ez is igaz, a rutin sokat számít.

A rossz beidegződések viszont mintha múlnának. Ez is az újvidéki meccs tanulsága. Egyik barátom sajnálta, hogy nem ér rá, nem tud velünk tartani, de az sem hallgatta el, kicsit félt minket az újvidéki túrától. Nem is magától a meccstől, hanem azt követően, az éjszakában bármi megtörténhet, ha a szerbek – különösen Fradi-győzelem és öt konyak után… – triumfáló magyarokkal találkoznak. Nos, nemcsak a csütörtök este, hanem az elmúlt esztendők több élménye alapján azt mondhatjuk, akár ki is jelenthetjük, ezek az idők szerencsére már elmúltak.

Kétségtelen, a Fradi-tábor akárhányszor rázendített a „Ria-ria-Hungária” rigmusra, arra fütty volt a válasz, de a szerb ellenérzés ebben ki is merült.

Alapvetően már a vendéget, sőt a jó szomszédot látják bennünk a szerbek, megvan a maguk gondja, s pontosan tudják, Európa felé rajtunk, magyarokon keresztül vezet az út. A közös közép-európai reflexek pedig szerencsére végre erősebbek, mint az ugyancsak a múltban gyökerező ellenérzések. Szerbia lehiggadt, és az itteni látogatás egyben időutazás egy kevésbé elidegenedett világba.

Mit üzen a visszavágó?

Ez akár útravaló is lehet a visszavágóra. A Ferencváros győzze le a Vojvodinát, jusson tovább, de a szurkolói ne akarjanak kielégíteni semmiféle revansvágyat, mert azokat ma már inkább feleslegesen felnagyított sérelmek táplálhatják – a jelen magyar és szerb ifjainak nincs mit, nincs miért elszámolniuk egymással.

A visszavágóra jövő csütörtökön 20.15-től kerül sor Budapesten. A párharc továbbjutójára a következő fordulóban a holland Twente, vesztesére pedig a Konferencialiga-selejtező második körében a szintén holland Ajax vár.

 

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