Ellenséges fogadtatásra készülnek a fradisták, Újvidék nem enged a biztonságból

Készülődés a Karadjordjevics-stadionnál az FK Vojvodina-FTC mérkőzés előtt Fotó: FTC/Molnár Ádám

Komoly biztonsági intézkedések Újvidéken

Miként azt az elmúlt években többször megtapasztalhattuk, a szerbek barátságosan fogadják a magyar vendégeket. Így volt ez az étteremben, ahol ebédeltünk, a szálláshelyen, és a Groupama Arénával összehasonlítva meglehetősen kopottas, tizenkétezer férőhelyes Karadjordjevics-stadionnál is többen futkostak az érdekünkben, mert nem tudták, hol lehet átvenni az akkreditációt.

Ugyanakkor komoly biztonsági intézkedések mellett várták a Fradi-drukkereket. Az autópálya-lehajtónál megállították a magyar rendszámú autókat. A fradistákat a határtól buszokkal, rendőri felvezetéssel egyből a stadionhoz viszik és majd onnan vissza, azaz nem mozoghatnak szabadon a városban.

Mondjuk, ha a helyi biztonságiak olvasták a legismertebb ferencvárosi szurkolócsoport szerdai bejegyzését a Facebook-oldalon, akkor nincs mit csodálkozni ezen. „Köztudott, hogy holnap egy olyan helyszínre látogatunk, ahol magyarként és fradistaként egyaránt ellenségként tekintenek ránk. Éppen ezért hozzatok magatokkal magyar zászlókat!”

Ez így természetesen túlzás, a Fradi-drukkerek fölöslegesen szították a hangulatot. Ám kétségtelen, hogy a két évvel ezelőtti, Banja Luka-i vendégjáték után – a város Boszniában található, de az ottani szerb köztársasághoz tartozik – nem árt az óvatosság. A szurkolók és a biztonságiak részéről egyaránt.

Cikkünk publikálásakor, két órával a találkozó kezdete előtt még béke honolt a Karadjordjevics-stadionnál.

Borbély Balázs irányításával bizonyíthat a Fradi

Az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában az FK Vojvodina–Ferencváros párosítás mindenképpen rangadó. A két csapat, ahogy a edző, Miroszlan Tanjga és Borbély Balázs elmondta, egyaránt inkább elkerülte volna egymást. A jó rajt létfontosságú az új idényben. A több értékes játékosától kényszerből megvált, újjálakuló Ferencvárosnak különösen. Úgy is mondhatjuk, itt az alkalom a bizonyításra.