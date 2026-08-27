Fordulat az eltűntként körözött Buzsáky Ákos ügyében: „Életben van, és jól van”
Angliából érkezett biztató fejlemény az eltűnt személyként körözött Buzsáky Ákos ügyében. A helyi lap, a Plymouth Herald friss beszámolója szerint a Plymouth Argyle korábbi védője, Buzsáky Ákos volt csapattársa úgy tudja, hogy a hússzoros magyar válogatott labdarúgó jól van. A magyar rendőrség egyelőre nem erősítette meg az információt: továbbra is keresik a Premier League-ben is megfordult futballistát.
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