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Kétszer is villant a piros lap, az FTC simán jutott az El-főtáblára

Ferencváros FTCTrabzonsporeurópa-ligaBorbély BalázsMohamed Szalah

Kétszer is villant a piros lap, az FTC simán jutott az El-főtáblára

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A vártnál simábban jutott az El-főtáblára az FTC a török Trabzonspor ellen. Az idegenbeli 1-0-s győzelem után a Fradi hazai pályán hamar ember-, majd gólelőnybe került. A korábbi Liverpool-sztár, Mohamed Szalah is tehetetlen volt, különösen a második félidő eleje után, amikor az FTC újabb két gólt szerzett, míg a Trabzonspor dolgát még egy piros lap nehezítette. A kegyelemdöfést Lisztes Krisztián adta meg, a Ferencváros 4-0-ra győzött, összesítésben 5-0-val jutott az Európa-liga alapszakaszába.

Koczó Dávid
2026. 08. 27. 22:21
A piros lap után néhány percen belül élt emberelőnyével az FTC a Trabzonspor elleni El-selejtezőn, simán meglett az Európa-liga-főtábla
A piros lap után néhány percen belül élt emberelőnyével az FTC a Trabzonspor elleni El-selejtezőn, simán meglett az Európa-liga-főtábla Fotó: Mirkó István
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Nagy Ádám nagy mentése Szalah ellen

Az első félidő legvégén Szalahhal szemben a lassabb, de tökéletesen helyezkedő Nagy Ádám nyert versenyfutást, s mint később kiderült, ez volt az utolsó pillanat, amikor bármiféle esélybe kapaszkodhatott volna a Trabzonspor.

Bár a törökök a szünetben hármat cseréltek, de ettől nem váltak veszélyesebbé, ellenben a Fradi szűk negyedóra alatt lerendezte a nyitott kérdéseket.

Előbb Corbu tekert remekül Onana kapujába, majd Yusuffal szembeni szabálytalanságért büntetőt kapott az FTC, a zöld-foki-szigeteki vb-hős, Sidny Lopes Cabral pedig második sárgával pirosat.

Onana kapus minden idők egyik leglátványosabb időhúzásával egy sárga lapot saját magának kicsikart, Yusufot viszont ezzel sem zökkentette ki, pontos volt a büntető.

Lisztes is bevette Onana kapuját

Fatih Tekke hamarosan lekapta Szalahot a pályáról, ezzel is jelezve: ő is feladta a párharcot. Valószínűleg Borbély Balázs sem gondolta, hogy a 69. percben első két cseréjeként Varga Zétényt és Lisztes Krisztiánt veti be. Utóbbi hamar veszélyeztetett is, Onana bravúrral hárított.

Az utolsó percek legnagyobb izgalmait is a kameruni kapus szolgáltatta, hogy sikerül-e kiprovokálnia magának a második sárga lapot. Minden igyekezete ellenére a Manchester Unitedtől kölcsönkapott játékos ebben is kudarcot vallott, akárcsak a Trabzonspor a Fradi ellen.

S miután Lisztes végül betalált, 5-0-s összesítéssel ez lett a Ferencváros legnagyobb különbséggel megnyert párharca az Európa-liga kvalifikációjában.

FTC: ismét El-főtábla

A Ferencváros nyolc idényen belül hatodszor jutott az Európa-liga főtáblájára, de először úgy, hogy ez nem értékes vigaszdíjat jelent a BL-selejtezőből indulva, hanem egymás után megnyert négy El-kvalifikációs párharcot. A Fradi veretlenül hozta le a nyolc selejtezőjét, s két ízben (Twente, Trabzonspor) olyan riválist búcsúztatott, amely ellen előzetesen nem a magyar klub tűnt esélyesnek.

A Fradira az Európa-liga alapszakaszában nyolc mérkőzés vár (négy hazai pályán, négy idegenben) szeptember és január között, ellenfeleket pénteken 13.00-tól kap.

Európa-liga, selejtező, playoff, visszavágó

FTC–Trabzonspor 4-0 (1-0), összesítésben 5-0

  • Gólszerző: O’Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59., 11-esből), Lisztes (86.)
  • Kiállítva: Malinovszkij (13., Trabzonspor), Lopes Cabral (57., Trabzonspor)

 

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