Hat mérkőzéslabdáról kapott ki Magyarország, elszállt minden remény
Csütörtökön a már biztosan kiesett lett csapat ellen folytatta szereplését a magyar női röplabda-válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. Az első szettet Lettország nyerte, ezt követően viszont a magyar együttes feljavult, megnyerte első játszmáit az idei röplabda Eb-n. Ám a negyedik felvonás 33:31-es elvesztésével eldőlt, hogy pénteken már tét nélküli összecsapás vár Magyarországra Szlovénia ellen – a lettek végül az ötödik szettet is megnyerték.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!