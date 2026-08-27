Hat mérkőzéslabdáról kapott ki Magyarország, elszállt minden remény

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Csütörtökön a már biztosan kiesett lett csapat ellen folytatta szereplését a magyar női röplabda-válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. Az első szettet Lettország nyerte, ezt követően viszont a magyar együttes feljavult, megnyerte első játszmáit az idei röplabda Eb-n. Ám a negyedik felvonás 33:31-es elvesztésével eldőlt, hogy pénteken már tét nélküli összecsapás vár Magyarországra Szlovénia ellen – a lettek végül az ötödik szettet is megnyerték.

Wiszt Péter
2026. 08. 27. 20:55
A magyar női röplabda-válogatott Lettország ellen folytatta az Európa-bajnokságot Fotó: Anadolu via AFP/Esra Bilgin
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