A franciák nem sokra tartják a magyarokat, nem törődnek első vb-ellenfelükkel

Völgyi Péter kitért Juhász Dorkára is, aki a WNBA-s Minnesota Lynxtől a hétvégén csatlakozott a válogatotthoz. "Az utolsó pillanatban, de remekül szállt be a munkába. Egy edzésen és egy felkészülési mérkőzésen vett részt, de mindent elvégeztünk vele, amit akartunk. Várjuk már az első meccset" - mondta a kapitány.

Juhász Dorka is nagyon várja már a vb-t

Az európai szezonban a török Galatasarayt erősítő center - akit az előző Euroliga-idény legjobbjává választottak - a médianapon saját szerepe mellett a felfokozott várakozásokról is beszélt. "Mindenki tudja, hogy 28 éve nem jártunk vb-n, úgyhogy szerintem már legfőbb ideje. Nem érzékelek plusz nyomást, persze nagyon nagy dolog egy ilyen kis ország számára, hogy ismét világbajnokságon vagyunk.

Juhász Dorka, a magyar válogatott kulcsembere - Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Az isztambuli selejtezőtornán remekül játszottunk márciusban, és a csapat túlnyomó része most is itt van" - jelentette ki Juhász Dorka, aki 18 pontot és 9 lepattanót átlagolt a törökországi kvalifikációs viadalon. "Tudom, hogy nekem kell a vezérnek lennem, ami nemcsak a pontszerzésre vonatkozik, hanem arra is, hogy a pályán irányítsam a csapatot.

Valamelyest hozzászoktam ehhez az elmúlt években, de a mi sikerünk mindig a csapategységre épült. A lányok többségével már a korosztályos válogatottakból ismerjük egymást, és csodálatos, hogy most a legmagasabb szinten is együtt játszhatunk.

Az elmúlt években épphogy lemaradtunk a párizsi olimpiáról és a tavalyi Eb-ről is, de ezek a csalódások csak még eltökéltebbé tesznek bennünket." - fogalmazott.

A hatalmas érdeklődést jelzi, hogy a jövő héten esedékes utolsó csoportkörre, illetve a kieséses szakasz meccseire már nincsenek jegyek a Berlin Arenába és a Max Schmelling Csarnokba, és eddig csaknem 200 ezer belépő talált gazdára. A világbajnoki trófeát az elmúlt hetekben több német városban is meg lehetett csodálni, a fővárosban pedig a szervezők - a futball-világbajnokságok mintájára - szurkolói zónákat hoznak létre óriás kivetítőkkel és sörpultokkal.