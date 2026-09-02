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A franciák nem sokra tartják a magyarokat, nem törődnek első vb-ellenfelükkel

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A franciák nem idegesek és nem sokat törődnek első vb-ellenfelükkel, Magyarországgal, legalábbis ez jön le a gall sajtó cikkeiből. Mondjuk az olimpiai ezüstérmesnek - elvileg - nem sok gondot jelenthet a magyar csapat a pénteken kezdődő női világbajnokságon. Jó lenne erre rácáfolni, de a feladat irgalmatlanul nehéz a női kosárlabda-világbajnokságon.

Lantos Gábor
2026. 09. 02. 12:20
Az olimpiai ezüstérmes francia válogatott lesz a magyarok első ellenfele a pénteken kezdődő világbajnokságon Fotó: AGENCE KMSP Forrás: KMSP
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Völgyi Péter kitért Juhász Dorkára is, aki a WNBA-s Minnesota Lynxtől a hétvégén csatlakozott a válogatotthoz. "Az utolsó pillanatban, de remekül szállt be a munkába. Egy edzésen és egy felkészülési mérkőzésen vett részt, de mindent elvégeztünk vele, amit akartunk. Várjuk már az első meccset" - mondta a kapitány.

Juhász Dorka is nagyon várja már a vb-t

Az európai szezonban a török Galatasarayt erősítő center - akit az előző Euroliga-idény legjobbjává választottak - a médianapon saját szerepe mellett a felfokozott várakozásokról is beszélt. "Mindenki tudja, hogy 28 éve nem jártunk vb-n, úgyhogy szerintem már legfőbb ideje. Nem érzékelek plusz nyomást, persze nagyon nagy dolog egy ilyen kis ország számára, hogy ismét világbajnokságon vagyunk. 

Dorka Juhasz of Hungary looks on during the Women's World Cup 2026 Qualifier between Turkiye and Hungary at Turkcell Basketball Development Center in Istanbul, Turkey, on March 17, 2026. (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto) (Photo by Yagiz Gurtug / NurPhoto via AFP)
Juhász Dorka, a magyar válogatott kulcsembere - Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Az isztambuli selejtezőtornán remekül játszottunk márciusban, és a csapat túlnyomó része most is itt van" - jelentette ki Juhász Dorka, aki 18 pontot és 9 lepattanót átlagolt a törökországi kvalifikációs viadalon. "Tudom, hogy nekem kell a vezérnek lennem, ami nemcsak a pontszerzésre vonatkozik, hanem arra is, hogy a pályán irányítsam a csapatot. 

Valamelyest hozzászoktam ehhez az elmúlt években, de a mi sikerünk mindig a csapategységre épült. A lányok többségével már a korosztályos válogatottakból ismerjük egymást, és csodálatos, hogy most a legmagasabb szinten is együtt játszhatunk.

Az elmúlt években épphogy lemaradtunk a párizsi olimpiáról és a tavalyi Eb-ről is, de ezek a csalódások csak még eltökéltebbé tesznek bennünket." - fogalmazott.

A hatalmas érdeklődést jelzi, hogy a jövő héten esedékes utolsó csoportkörre, illetve a kieséses szakasz meccseire már nincsenek jegyek a Berlin Arenába és a Max Schmelling Csarnokba, és eddig csaknem 200 ezer belépő talált gazdára. A világbajnoki trófeát az elmúlt hetekben több német városban is meg lehetett csodálni, a fővárosban pedig a szervezők - a futball-világbajnokságok mintájára - szurkolói zónákat hoznak létre óriás kivetítőkkel és sörpultokkal.

 

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