Sallai a BL-ben tért vissza, de mire beállt, a Barcelona már szétszedte a Galatasarayt

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Meglepetések a BL-ben: az Internazionale hazai pályán kikapott a Club Brugge ellen, a Bayern München csak döntetlent játszott a norvég Viking otthonában. A Barcelona viszont nem botlott: bár hátrányban volt, végül 4-1-re nyert a Galatasaray vendégeként, a hajrában Sallai Roland mentése is kellett ahhoz, hogy ne legyen még nagyobb a különbség. Willi Orbán végigjátszotta csapata, az RB Leipzig 1-0-ra megnyert meccsét a PSV Eindhoven ellen, a Villarreal a kirabolt Gulácsi Péter nélkül szakította meg hosszú nyeretlenségi sorozatát.

Koczó Dávid
2026. 10. 13. 23:04
Lamine Yamal adta a gólpasszt, Fermín López szerezte a Barcelona második gólját a Galatasaray elleni BL-meccsen Fotó: AFP/Yasin Akgul

Az Internazionale viszont nem úszta meg döntetlennel: Lautaro Martínez és Nicolo Tresoldi gólpárbaját utóbbi nyerte 3-2-re, magát a meccset pedig a Club Brugge 4-3-ra, így a belga csapat elvitte a három pontot Milánóból.

Az Inter így két vereséggel áll, ahogy a Napoli és a Galatasaray is, a Barcelona mellett két győzelemmel rajtolt a Sporting és a tavalyi döntős Arsenal. A Manchester United vesszőfutása a BL-ben is folytatódott, az azeri Sabah viszont a BL-ben nyert azon a napon, amelyen litván edzője előző csapata, a DVTK az NB II-ben sem tudta begyűjteni a három pontot.

Bajnokok Ligája, 2. forduló, keddi eredmények

  • Galatasaray–Barcelona 1-4
  • RB Leipzig–PSV Eindhoven 1-0
  • Villarreal–Napoli 3-1
  • Viking–Bayern München 2-3
  • Atlético Madrid–Manchester United 2-0
  • Internazionale–Club Brugge 1-3
  • Arsenal–Lille 3-0
  • Lens–Sporting 0-2
  • Sabah–Slavia Prága 2-0

 

Bajnokok LigájaWilli OrbánLamine YamalFC BarcelonaSallai RolandSzóljon hozzá!

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