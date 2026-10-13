Sallai a BL-ben tért vissza, de mire beállt, a Barcelona már szétszedte a Galatasarayt

Az Internazionale viszont nem úszta meg döntetlennel: Lautaro Martínez és Nicolo Tresoldi gólpárbaját utóbbi nyerte 3-2-re, magát a meccset pedig a Club Brugge 4-3-ra, így a belga csapat elvitte a három pontot Milánóból.

Az Inter így két vereséggel áll, ahogy a Napoli és a Galatasaray is, a Barcelona mellett két győzelemmel rajtolt a Sporting és a tavalyi döntős Arsenal. A Manchester United vesszőfutása a BL-ben is folytatódott, az azeri Sabah viszont a BL-ben nyert azon a napon, amelyen litván edzője előző csapata, a DVTK az NB II-ben sem tudta begyűjteni a három pontot.