Mourinho Varga Barnabásékat méltatta, az AEK-nál viszont kitört a botrány

Rota azt is kilátásba helyezte, hogy ez csak a figyelmeztetés, ha az illető folytatja a tiszteletlen kritizálást, még súlyosabb következményei lesznek. Minden bizonnyal Demisz Nikolaidisz a megszólított, aki játékos-pályafutása után az AEK Athén elnöke is volt, a Panathinaikosz elleni múlt heti vereség után viszont Rotát is kritizálta tv-s szakértőként.

A Real Madrid újabb fordítása

Visszatérve a mérkőzésre: José Mourinho, a Real Madrid vezetőedzője elismerően beszélt az AEK teljesítményéről, de azt is kijelentette: nem véletlen, hogy a csapatával nehéz helyzetből is sorra nyeri a meccseket.

– Szívesebben nyernék kényelmesebb különbséggel, de ezeket a végső percekben eldőlő mérkőzéseket csak mi tudjuk megnyerni. Mi anélkül, hogy magunkat reklámoznánk, pontosan tudjuk, hogyan kell ezt csinálni. És ha sikerül, az azért van, mert mindannyian érezzük, hogy képesek vagyunk rá – fogalmazott a portugál szakember, akinek csapata továbbra is százszázalékos a BL-ben, de a Roma elleni találkozó után már másodszor kellett hátrányból fordítania.