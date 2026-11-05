Mourinho Varga Barnabásékat méltatta, az AEK-nál viszont kitört a botrány

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Büszke, de szomorú. Marko Nikolics, az AEK Athén vezetőedzőjének jellemzése összefoglalja, hogy érezhetnek a görögök a Real Madrid elleni 3-2-es vereség után. Varga Barnabás csereként lépett pályára az AEK Athénban, amely kétszer is vezetett. José Mourinho dicsérte a görög csapat játékát, Varga mauritániai csapattársa, Aboubakary Koita hős lehetett volna, végül piros lappal fejezte be a BL-meccset.

Koczó Dávid
2026. 11. 05. 11:01
Mourinho Varga Barnabásékat méltatta, az AEK-nál viszont kitört a botrány
Az AEK Athén kétszer is vezető gólt ünnepelt a Real Madrid ellen, végül mégis kikapott Fotó: AFP7 via ZUMA Press Wire/Dennis Agyeman

Rota azt is kilátásba helyezte, hogy ez csak a figyelmeztetés, ha az illető folytatja a tiszteletlen kritizálást, még súlyosabb következményei lesznek. Minden bizonnyal Demisz Nikolaidisz a megszólított, aki játékos-pályafutása után az AEK Athén elnöke is volt, a Panathinaikosz elleni múlt heti vereség után viszont Rotát is kritizálta tv-s szakértőként.

A Real Madrid újabb fordítása

Visszatérve a mérkőzésre: José Mourinho, a Real Madrid vezetőedzője elismerően beszélt az AEK teljesítményéről, de azt is kijelentette: nem véletlen, hogy a csapatával nehéz helyzetből is sorra nyeri a meccseket.

– Szívesebben nyernék kényelmesebb különbséggel, de ezeket a végső percekben eldőlő mérkőzéseket csak mi tudjuk megnyerni. Mi anélkül, hogy magunkat reklámoznánk, pontosan tudjuk, hogyan kell ezt csinálni. És ha sikerül, az azért van, mert mindannyian érezzük, hogy képesek vagyunk rá – fogalmazott a portugál szakember, akinek csapata továbbra is százszázalékos a BL-ben, de a Roma elleni találkozó után már másodszor kellett hátrányból fordítania.

AEK AthénJosé MourinhoVarga BarnabásBajnokok LigájaReal MadridSzóljon hozzá!

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Az ízig-vérig magyar Bartha Mihály 20 évesen élte át az úzvölgyi csatát, ahol a betörő szovjet és az átállt román csapatok ellen védte ő is a hazát.

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