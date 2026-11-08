Gyászol a magyar futball: elhunyt az Újpest válogatott legendája
Életének 79. évében elhunyt Rothermel Ádám, az Újpest háromszoros magyar bajnok, olimpiai ezüstérmes labdarúgója. A 13-szoros válogatott kapus halálhírét az Újpest is megerősítette. A család megrendítő sorokkal búcsúzott a legendás futballistától, aki hat héten keresztül küzdött az életéért.
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