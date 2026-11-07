Rossi újonca a szövetségi kapitány előtt két szabadrúgásgóllal bizonyított, szépséghiba is akad

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A labdarúgó NB I 13. fordulója szombat délután a Paks és a ZTE meccsével kezdődött, a találkozót Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is a helyszínen kísérte figyelemmel. Mindjárt a negyedik percben azt látta, hogy Pető Milán szabadrúgásból bevette Gundel-Takács Bence kapuját: mindketten szerepelnek Rossi héten kihirdetett keretében. Pető később még egyszer betalált szabadrúgásból, a Paks 2-1-re győzött.

Koczó Dávid
2026. 11. 07. 14:38
Rossi újonca a szövetségi kapitány előtt két szabadrúgásgóllal bizonyított, szépséghiba is akad
Pető Milán (Paks) szabadrúgásból lőtt gólt Gundel-Takács Bence és a ZTE kapujába, Marco Rossi szeme láttára Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél

Garancia erre persze nincs, bár mezőnyjátékosként Petőnek nagyobb esélye van a debütálásra, mint a szeptember után újra harmadik számú kapusként meghívott Gundel-Takácsnak. 

Rossi ezt is láthatta: Gyetván jobban védett, mint Gundel-Takács

A pályán ezúttal a másik kapus, Gyetván Márk hívta fel több védéssel a figyelmet magára. A Paks kapusa egyébként a forduló előtt vezette az NB I-et védési hatékonyságban, a 82,6%-os mutatóján a ZTE ellen tovább javított. Gundel-Takács ugyanezen a listán a középmezőnyben található.

Gyetván megmozdulásait a jövőre nézve rögzíthette magában Rossi, a második félidőre viszont már a korábbi válogatott, Kovácsik Ádám – aki még a Rossi-éra előtt kapott egyszer lehetőséget a nemzeti tizenegyben – foglalta el a megsérülő Gyetván helyét a kapuban. A ZTE gólját Fernando Vera már a paksi kapuscsere után szerezte.

Rossinak egyébként szombaton kellett sérülés miatt módosítania a keretén: Várkonyi Bence (Qarabag) helyére Szűcs Kornélt (Vojvodina) hívta be.

Labdarúgó NB I, 13. forduló

Szombat

  • Paks–ZTE 2-1
  • MTK–Kispest 16.45
  • Kisvárda–Puskás Akadémia 18.45

Vasárnap

  • Nyíregyháza–ETO FC 13.15
  • DVSC–Újpest 15.30
  • Vasas–FTC 19.00

 

 

Marco RossiPető MilánPaksi FCzteGundel-Takács BenceSzóljon hozzá!

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