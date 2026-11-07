Rossi újonca a szövetségi kapitány előtt két szabadrúgásgóllal bizonyított, szépséghiba is akad

Garancia erre persze nincs, bár mezőnyjátékosként Petőnek nagyobb esélye van a debütálásra, mint a szeptember után újra harmadik számú kapusként meghívott Gundel-Takácsnak.

Rossi ezt is láthatta: Gyetván jobban védett, mint Gundel-Takács

A pályán ezúttal a másik kapus, Gyetván Márk hívta fel több védéssel a figyelmet magára. A Paks kapusa egyébként a forduló előtt vezette az NB I-et védési hatékonyságban, a 82,6%-os mutatóján a ZTE ellen tovább javított. Gundel-Takács ugyanezen a listán a középmezőnyben található.

Gyetván megmozdulásait a jövőre nézve rögzíthette magában Rossi, a második félidőre viszont már a korábbi válogatott, Kovácsik Ádám – aki még a Rossi-éra előtt kapott egyszer lehetőséget a nemzeti tizenegyben – foglalta el a megsérülő Gyetván helyét a kapuban. A ZTE gólját Fernando Vera már a paksi kapuscsere után szerezte.

Rossinak egyébként szombaton kellett sérülés miatt módosítania a keretén: Várkonyi Bence (Qarabag) helyére Szűcs Kornélt (Vojvodina) hívta be.