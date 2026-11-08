Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, majd ápolni kellett őt Londonban

A Liverpool növelte előnyét a Crystal Palace ellen
Fordulás után az első ziccerből gól született, Bradley Barcola jobb oldali beadását követően Florian Wirtz volt eredményes (0-2). A folytatásban a Liverpool kevésbé erőltette a támadásokat, a Crystal Palace pedig nem igazán tudott helyzeteket kidolgozni. Iraola ezért is dönthetett úgy, hogy a 69. percben Barcolát és Szoboszlait is lecseréli. A hajrához közeledve Alisson biztosította a védéseivel, hogy még kevésbé legyen izgalmas a végjáték. Sőt, a 89. percben Alexander Isak egy kontra végén minden kérdést lezárt (0-3).