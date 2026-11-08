Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, majd ápolni kellett őt Londonban

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Az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának vasárnapi játéknapján a Liverpool a Crystal Palace otthonába látogatott. A vendégeknél Kerkez Milos végig pályán volt, míg Szoboszlai Dominik a 69. percig játszott. Utóbbi a vezető találat előtt gólpasszt is adott, majd a második félidőben Florian Wirtz és Alexander Isak növelte a Liverpool előnyét. A Vörösök 3-1-re nyertek, a londoniak továbbra is kieső helyen állnak.

Wiszt Péter
2026. 11. 08. 15:59
Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, majd ápolni kellett őt Londonban
Szoboszlai Dominik az első gólpasszát adta az idényben Fotó: AFP/Paul Ellis

A Liverpool növelte előnyét a Crystal Palace ellen

Fordulás után az első ziccerből gól született, Bradley Barcola jobb oldali beadását követően Florian Wirtz volt eredményes (0-2). A folytatásban a Liverpool kevésbé erőltette a támadásokat, a Crystal Palace pedig nem igazán tudott helyzeteket kidolgozni. Iraola ezért is dönthetett úgy, hogy a 69. percben Barcolát és Szoboszlait is lecseréli. A hajrához közeledve Alisson biztosította a védéseivel, hogy még kevésbé legyen izgalmas a végjáték. Sőt, a 89. percben Alexander Isak egy kontra végén minden kérdést lezárt (0-3).

Kerkez szabálytalansága után tizenegyesből szépítettek a londoniak

A ráadásban Kerkez Milos és a labdát elpasszoló Dario Osorio fejelt össze a hazai tizenhatoson belül, amiért büntetőt kaptak a londoniak, és Eddie Nketiah a szépítő gólt meg is szerezte (1-3). Középkezdésre már nem maradt idő.

Az immáron negyedik Liverpool a sikerével is még kilenc pontra van az éllovas Arsenaltól, míg a Crystal Palace az utolsó helyre csúszott vissza az angol bajnokságban.

Premier League, 10. forduló:

péntek:

  • Everton–Coventry City 3-1 (0-0)

szombat:

  • Leeds United–Tottenham Hotspur 1-0 (0-0)
  • Arsenal–Hull City 1-0 (0-0)
  • Fulham–Newcastle United 1-1 (0-0)
  • Nottingham Forest–Manchester City 3-1 (2-0)

vasárnap:

  • Crystal Palace–Liverpool FC 1-3 (0-1)
  • Brighton–Brentford 2-0 (2-0)
  • Ipswich Town–Bournemouth 1-2 (0-1)
  • Sunderland–Chelsea 1-0 (1-0)
  • Manchester United–Aston Villa 17.30

 

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