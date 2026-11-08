Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, majd ápolni kellett őt Londonban

Kerkez szabálytalansága után tizenegyesből szépítettek a londoniak

A ráadásban Kerkez Milos és a labdát elpasszoló Dario Osorio fejelt össze a hazai tizenhatoson belül, amiért büntetőt kaptak a londoniak, és Eddie Nketiah a szépítő gólt meg is szerezte (1-3). Középkezdésre már nem maradt idő.

Az immáron negyedik Liverpool a sikerével is még kilenc pontra van az éllovas Arsenaltól, míg a Crystal Palace az utolsó helyre csúszott vissza az angol bajnokságban.

Premier League, 10. forduló:

péntek:

Everton–Coventry City 3-1 (0-0)

szombat:

Leeds United–Tottenham Hotspur 1-0 (0-0)

Arsenal–Hull City 1-0 (0-0)

Fulham–Newcastle United 1-1 (0-0)

Nottingham Forest–Manchester City 3-1 (2-0)

vasárnap: