2022-ben is lesz A Dal a Duna Televízión, jövőre is keresik tehát az ország dalát. December 13-án elindult A Dal hete, melynek első napján elárulták, hogy a show házigazdái jövőre Rókusfalvy Lili és Király Viktor, ma pedig bemutatták az első tíz versenyzőt: a fotón ott van többek közt Bari Laci, Ekanem és Gubik Petra is – olvasható az Origo-n.