Dolly: Sosem voltak barátnőim, a fiúkkal mindig jobban kijöttem

A Borsonline azon kérdésére, hogy mi kell ahhoz, hogy ilyen fiatalos és lendületes maradjon, az alábbiakat válaszolta a művésznő:

Valószínűleg jó géneket is örököltem, de igyekszem a lehetőségekhez képest egészséges ételeket enni. Csírák, főzelékek, saláták mellett sok főtt étel szerepel az étlapomon. Egész életemet végigsportoltam, ma is sokat mozgok, és a szüleimtől átvett pozitív gondolkodás sokat segít ma is.

Arra a kérdésre, hogy más zenészekkel ellentétben alig hallani a magánéletéről, az alábbiakat válaszolta a művésznő:

Azt tartom helyesnek, ha a magánügyeimet valóban magánügyként kezelem. Szerintem ugyanis ez maximum két emberre tartozik. Amennyire én sem kutakodom mások dolgaiban, ugyanezt várom el mindenki mástól.

Sosem teregette ki a magánéletét – zenei munkásságát azonban nincs, aki ne ismerné. Fotó: Bors Archív

A Borsonline azon kérdésére, hogy szándékosan, már gyerekként felépített maga köré egy falat, erre miért volt erre szükség, az alábbiakat válaszolta a művésznő:

Soha nem szerettem volna „nyitott könyv” lenni. Különben is, jóhiszeműként megpróbáltam védeni magam. Sajnos sokszor még így sem sikerült.

Arra a kérdésre, hogy a szüleitől örökölte-e a pozitív, derűs hozzáállását az élet dolgaihoz, az alábbiakat válaszolta a művésznő:

Nagyszerű szüleim voltak. Erősen pozitív beállítottságúak, pedig az életükben sok nehézség volt, többek közt a második világháború és az 1956-os forradalom, komoly megpróbáltatások, nélkülözések. Nagyon sokat dolgoztak, mégis átsegítette őket mindenen a szeretet, a családi összetartás.

