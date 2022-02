Jeff Bezos miatt bontanak szét egy történelmi jelentőségű hidat

A világ leggazdagabbjai közé tartozó üzletember óceánjáró körútra indul, és a híd akadályt jelentett a jachtjának. A 417 láb hosszú hajó nem férne át a híd alatt, amely 130 láb magas. A holland város azonban csak ideiglenesen engedélyezi a projektet, ugyanis egy történelmi jelentőségű, az ipari korszakra emlékeztető, 145 éves acélhídról van szó, amelyet a második világháború után is felújítottak. Az utolsó nagy rekonstrukció 2017-ben történt, akkor úgy vélekedtek, többé már nem nyúlnak a hídhoz, csak ha mindenképp szükséges. Ezt a forgatókönyvet írta felül Bezos terve.

A jachtot Hollandiában építik, az Oceanco vállalat készíti, ezért is olyan fontos pont ezen a hídon való átkelés.Az Y721 névre hallgató hajó lesz a legnagyobb vitorlás jacht, amelyet valaha az országban építettek. A városvezetés azt nyilatkozta, hogy a bontással járó költségeket a kivitelező finanszírozza, amelynek a Bezostól kapott szép summából még erre is futja. Abba viszont nem akartak beleegyezni, hogy félkészen szállítsák el a járművet, és máshol fejezzék be.

Jeff Bezos jachtjának értéke 485 millió dollár.

Rotterdamot Európa tengeri fővárosának is tarják. A hajógyártás és az ágazathoz tartozó tevékenység fontos bevételi forrása a helyi önkormányzatnak.

Tavaly 77 százalékkel ugrott meg a luxusjachtok iránti kereslet.

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Jeff Bezos amerikai milliárdos, az Amazon internetes kereskedelmi vállalat és a Blue Origin alapítója felszólal az ENSZ 26. klímakonferenciáján 2021. november 2-án (Fotó: MTI/EPA/Robert Perry)