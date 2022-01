Kudarcba fulladt Jeff Bezos birodalmának embertelen, megalázó és hazug kampánya

Az Amazon lezárta erősen vitatott PR-kampányát, melynek keretein belül azért fizette a dolgozókat, hogy tweeteljenek arról, mennyire szeretnek az Amazonnál dolgozni – idézi a The Verge cikkét a VG.

A többnyire raktárban dolgozó Amazon-alkalmazottaknak azért fizetett plusz pénzt a cég, hogy pozitív benyomásokat osszanak meg munkaadójukról a közösségi oldalon, és tagadják a sajtóban szárnyra kapó negatív híreket a munkahelyi hiányosságokkal kapcsolatban.

A The Intercept által 2021-ben megosztott belső dokumentumok alapján ez a rendszer 2018-ban indult, az Amazon ezzel akart megállj parancsolni a biztonsági előírásait és munkakörülményeit ért kritikák áradatának. A kiválasztott dolgozók felé az volt a kérés, hogy udvarias, de nyers módon válaszoljanak a vállalat kritikusainak, köztük a politikai döntéshozóknak is – számol be a VG.

Már 2 éve dolgozom az Amazonnál, megrendeléseket töltök ki. Gondolod, ha nem kapnék elég fizetést, még mindig itt lennék? Teljes és bőséges a juttatási csomag. És szeretem az embereket, akikkel együtt dolgozom! Igen, jól megvagyok, haver!

– át egy tipikus ilyen Twitter-üzenetben

Az alkalmazottak felismerhetők voltak a Twitteren a nevük végére csatolt „Amazon FC Ambassador” becenévnek köszönhetően. A közösségi oldalon működő nagykövetek száma azonban nem derült ki. Egy vizsgálat legalább 53 aktív fiókot talált a Twitteren, de mivel a felhasználók hajlamosak voltak hasonló nyelvezetet alkalmazni, ugyanazokat a képeket tweetelni, sőt, még a fiókok tulajdonjogát is felcserélték, így nehéz felgöngyölíteni a teljes hálózatot.

A projekt azonban nem érte el a kívánt célt. A többség számára ez a túl mesterkéltnek tűnt ahhoz, hogy komolyan vegyék, a fiókok pedig hamar a kritika és a gúny célpontjává váltak. Ezt nem könnyítette meg, hogy bárki nevezhette magát "Amazon FC nagykövetnek" a Twitteren, és hamarosan számos paródia is megjelent.

A reakció természetesen az Amazon felső vezetéséhez is eljutott. A Financial Times beszámolója szerint a vállalat felsővezetői elégedetlenek voltak a rendszer gyenge elérésével és annak hatásfokával egyaránt, így év végén az akció leállítása mellett döntött a cég, és azóta eltüntette a befolyásolási kampány nyomait a Twitterről – írja a VG.

Az eredeti cikk ITT érhető el.