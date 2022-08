James Franco Fidel Castro szerepében tér vissza a zaklatási vádak után

A rendező olyan karaktert keresett, aki fizikailag hasonlít Fidel Castróra, és rendelkezik az ő karizmájával is – nyilatkozta az AFP-nek John Martinez O’Felan producer. Martinez kijelentette, hogy végleges döntést hozott James Franco szerepét illetően azután, hogy több latin-amerikai és hispán származású színészt is számba vett.

A 44 éves színész most tűnik fel második alkalommal egy produkcióban azt követően, hogy 2018-ban szexuális zaklatásról és visszaélésekről érkezett bejelentés személyével kapcsolatban.

James Francót négy régebbi tanítványa vádolta azzal, hogy zaklatta őket a meztelen filmjelenetekben.