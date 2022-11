Lezajlott a Virtuózok V4+ magyarországi válogatója

A magyarországi válogatóban fellépő fiatalok a komolyzene hazai szakértői – Miklósa Erika, Batta András, Balázs János, Bogányi Gergely, Keller András és Káel Norbert – előtt játszottak. Sok ismerős fiatalt köszönthetett a zsűri ismét a Virtuózok színpadán, akiknek fejlődését nagy örömmel látták, többek között a hárfán játszó, mindössze nyolcéves Kornéliáét, aki már harmadszor jelentkezett a műsorba, és azt tervezi, hogy felnőttként ő maga is zenét ír majd. Rengeteg új tehetség is érkezett, közülük ketten is Boros Misit, a Virtuózok első évadának győztesét tartják példaképüknek, akinek játéka és tehetsége ösztönözte őket komolyzenei tanulmányaik elmélyítésében.

A zsűri, ha nehezen is, de meghozta döntését a válogató adásban a továbbjutó tehetségekről.

A mindössze tízéves zongorista Liu Yinuo Szofi, a szintén e hangszer virtuóza, a 15 éves Dávid Roland Mózes, valamint a szaxofonon játszó 19 esztendős Somogyi Levente és a marimbás 19 éves Bogáthy Benedek képviselheti Magyarországot a Virtuózok V4+ következő adásában, az első nemzetközi elődöntőben.