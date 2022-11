Pápai Jocit a magyar Stevie Wonderként emlegeti a világhírű zenei polihisztor + videó

Az egy hét múlva debütáló ’Magyar Képek’ angol verzióját már korábban megismerte a nagyvilág, így végre Magyarország is megismerheti saját anyanyelvén! Hazánkban és Európában 'Living In The Gap & Hungarian Pictures' címen, míg az USA-ban 'Utopia For Realists'-ként találkozhattunk a koronggal, mindenhol nagy sikereket ért el Mandoki és lenyűgöző – többen Grammy-díjas – zenésztársai, mint Ian Anderson, Bobby Kimball vagy Mike Stern.

A jelen nagykiadványon Jocin kívül még Ákos, Caramel, Charlie, Mező Misi, a néhai Szakcsi Lakatos Béla, Takáts Tamás, egyedüli énekesnőként Zséda is szerepel, így minden bizonnyal különös zenei élménycsomag vár mindenkire az ünnepek előtt.

Az új előfutár, az „Ide tartozunk” pedig egy nagyszerű és exkluzív stúdiófelvételeket bemutató lyric videóval jeleníti meg mindazt, amit e himnikus dal tartogat.