Döngetik a nyitott kaput

(Olvasgatva a Telex kormányszapuló cikkeit, csodálkozom, hogy Veronika asszonyt még nem vitte el a nagy fekete autó.) Érdekes, engem még sosem kérdezgettek ilyen felmérőemberek. Én viszont most megkérdezem a tisztelt olvasót: tud-e ön olyan hazai sajtótermékről, amit valaha is korlátozott, betiltott volna az Orbán-kormány? Nem? Én sem. Nemzeti kormányok idején idehaza örökké lábbal tiporják a sajtószabadságot. Néhai Göncz Árpád államfő 1993-ban az olasz La Stampa című baloldali lapnak panaszkodott is a magyar liberális médiumokat ért támadásokról. (Ami azért volt érdekes, mert az Új Magyarországot, a Pesti Hírlapot és a Magyar Fórumot leszámítva a teljes sajtót ők uralták, tokkal-vonóval.) Később, az MSZP–SZDSZ-időkben „nem volt baj” a médiával, ám a 2010-es Fidesz-kormányok óta újra rabigában szenved a liberális újságírás. Ezt onnan tudni, mert örökké erről ír, beszél, szitkozódik az összes elnyomott hazai ellenzéki újság, rádió és televízió. (Helyszűke miatt nem sorolom őket.)